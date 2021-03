Ведущий дизайнер игрового процесса Cyberpunk 2077 Анджей Завадский на своей страничке в Twitter сообщил об уходе из студии CD Projekt RED. В самом известном польском коллективе разработчиков видеоигр Завадский проработал почти восемь лет: начинал в качестве QA-тестировщика и принимал участие в создании дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine для The Witcher 3 Wild Hunt. В 2016 году получил должность младшего дизайнера геймплея и приступил к работе над Cyberpunk 2077.

Между тем выход обновления 1.2 задерживается, однако со списком вносимых им изменений и улучшений можно ознакомиться уже сейчас. Задержки связаны с тем, что в феврале серверы CD Projekt были взломаны хакерами, в результате чего находящиеся на удалённом доступе сотрудники попросту не могли подключиться в внутренней сети компании, чтобы получить доступ к необходимым для работы инструментам и ресурсам.