Разработчики из CD Projekt RED выпустили заметку на сайте Cyberpunk 2077, посвящённую грядущем патчу 1.2. Сама программная «заплатка» должна появиться во второй половине месяца — её выход поляки вынуждены были сместить после непредвиденной хакерской атаки.

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Точную дату релиза патча 1.2 ещё не назвали, зато представили небольшой отчёт о проделанной работе.

Так, после установки обновления игроки смогут оценить следующие важные изменения.

1. Полиция станет вести себя более естественно. После совершения Ви противоправных действий полицейские не будут появляться перед самым носом у игрока, а вызовут для начала дрона-разведчика. Пока главный герой расправляется с летающим боевым гаджетом, бравые «копы» до места совершения преступления откуда-то с другой стороны улицы. Выглядит действительно более реалистично. реклама

2. Управление автомобилем станет более комфортным. Смена частоты кадров от 20 до 60 fps никак не повлияет на отзывчивость управления, а в меню настроек появится пункт «Чувствительность управления транспортом». Представители CD Projekt посчитали нужным упомянуть тот факт, что быстрые машины, наподобие «Арчер Хелла» станут на порядок комфортнее по использованию.

3. Сведутся на нет проблемы застревания автомобилей на бордюрах и выступах. Если такой случай наступил, то нужно зажимать кнопку ускорения, раскачивая автомобиль влево-вправо. Если вы не поняли, о чём идёт речь, то специальное видео вам в помощь. реклама

4. Появится возможность отвязки уклонения от двойного нажатия клавиши передвижения. Игрок также могут переназначить клавиши, изначально привязанные к традиционной схеме WASD.

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Патч 1.2, согласно ранее опубликованной информации от разработчиков, должен выйти до конца марта. Будем надеяться, что сегодняшняя публикация запланированных изменений не станет единственной до релиза обновления.