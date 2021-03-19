Детали патча 1.2 для Cyberpunk 2077: адекватная полиция, комфортное управление авто и кое-что ещё
Разработчики из CD Projekt RED выпустили заметку на сайте Cyberpunk 2077, посвящённую грядущем патчу 1.2. Сама программная «заплатка» должна появиться во второй половине месяца — её выход поляки вынуждены были сместить после непредвиденной хакерской атаки.
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Точную дату релиза патча 1.2 ещё не назвали, зато представили небольшой отчёт о проделанной работе.
Так, после установки обновления игроки смогут оценить следующие важные изменения.
- 1. Полиция станет вести себя более естественно. После совершения Ви противоправных действий полицейские не будут появляться перед самым носом у игрока, а вызовут для начала дрона-разведчика. Пока главный герой расправляется с летающим боевым гаджетом, бравые «копы» до места совершения преступления откуда-то с другой стороны улицы. Выглядит действительно более реалистично.
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- 2. Управление автомобилем станет более комфортным. Смена частоты кадров от 20 до 60 fps никак не повлияет на отзывчивость управления, а в меню настроек появится пункт «Чувствительность управления транспортом». Представители CD Projekt посчитали нужным упомянуть тот факт, что быстрые машины, наподобие «Арчер Хелла» станут на порядок комфортнее по использованию.
- 3. Сведутся на нет проблемы застревания автомобилей на бордюрах и выступах. Если такой случай наступил, то нужно зажимать кнопку ускорения, раскачивая автомобиль влево-вправо. Если вы не поняли, о чём идёт речь, то специальное видео вам в помощь.
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- 4. Появится возможность отвязки уклонения от двойного нажатия клавиши передвижения. Игрок также могут переназначить клавиши, изначально привязанные к традиционной схеме WASD.
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Патч 1.2, согласно ранее опубликованной информации от разработчиков, должен выйти до конца марта. Будем надеяться, что сегодняшняя публикация запланированных изменений не станет единственной до релиза обновления.
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