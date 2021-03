До выхода кооперативного проекта-головоломки It Takes Two осталось чуть больше двух недель, а это значит, что разработчикам нужно усердно напоминать не только о существовании своей игры в принципе, но и об её основных отличиях от других игр в целом и в жанре «паззлов» в частности.

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

В новом видео авторы из Hazelight решили освежить в памяти игроков тот факт, что для прохождения It Takes Two в обязательном порядке требуется два человека, и что головоломок в игре будет огромное количество и разнообразие. Впрочем, в этом мы могли убедиться ещё раньше — благодаря публикациям видео с непосредственно игровым процессом.

реклама

It Takes Two выйдет 26 марта на всех актуальных платформах. Чтобы поиграть с другом, достаточно купить одну копию It Takes Two — бесплатное приглашение для товарища будет сформировано автоматически.