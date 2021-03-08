Авторы It Takes Two в свежем видео напомнили о скором релизе своего проекта
До выхода кооперативного проекта-головоломки It Takes Two осталось чуть больше двух недель, а это значит, что разработчикам нужно усердно напоминать не только о существовании своей игры в принципе, но и об её основных отличиях от других игр в целом и в жанре «паззлов» в частности.
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В новом видео авторы из Hazelight решили освежить в памяти игроков тот факт, что для прохождения It Takes Two в обязательном порядке требуется два человека, и что головоломок в игре будет огромное количество и разнообразие. Впрочем, в этом мы могли убедиться ещё раньше — благодаря публикациям видео с непосредственно игровым процессом.
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It Takes Two выйдет 26 марта на всех актуальных платформах. Чтобы поиграть с другом, достаточно купить одну копию It Takes Two — бесплатное приглашение для товарища будет сформировано автоматически.
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