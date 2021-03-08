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Авторы It Takes Two в свежем видео напомнили о скором релизе своего проекта

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До выхода кооперативного проекта-головоломки It Takes Two осталось чуть больше двух недель, а это значит, что разработчикам нужно усердно напоминать не только о существовании своей игры в принципе, но и об её основных отличиях от других игр в целом и в жанре «паззлов» в частности.

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В новом видео авторы из Hazelight решили освежить в памяти игроков тот факт, что для прохождения It Takes Two в обязательном порядке требуется два человека, и что головоломок в игре будет огромное количество и разнообразие. Впрочем, в этом мы могли убедиться ещё раньше — благодаря публикациям видео с непосредственно игровым процессом.

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It Takes Two выйдет 26 марта на всех актуальных платформах. Чтобы поиграть с другом, достаточно купить одну копию It Takes Two — бесплатное приглашение для товарища будет сформировано автоматически.

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terenty79
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процы и здесь доступные. тем более что их вообще без проблем и из китая покупать. главное за новинками популными не гоняться. у нас тут задница только с видеокартами. и раньше она была а сейчас вообше...
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McArcher
20:05
У AMD такого нету разве ?
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daimos
20:02
Только если синий проц!
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Keltis
20:02
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ccmm
20:02
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daimos
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