Разработчики из студии Cosmos Games представили новую игру, которая целиком и полностью создаётся для VR. Этот проект получил название Into the Darkness, и он будет использовать все «фишки» игр для виртуальной реальности. То есть, взаимодействие с окружением здесь поставлено во главу угла — знающие люди сразу вспомнят о необычайной интерактивности Half-Life: Alyx, нечто подобное будет реализовано и в Into the Darkness.

Ещё одна важная составляющая проекта — сюжет, он здесь не просто «для галочки». Главный герой, агент Френк, должен отправиться в некий исследовательский центр, где проводятся эксперименты.

Into the Darkness должна выйти на PC в этом году, точной даты, разумеется, нет.