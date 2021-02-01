Анонсирован Into the Darkness — VR-экшен про безумные эксперименты
Разработчики из студии Cosmos Games представили новую игру, которая целиком и полностью создаётся для VR. Этот проект получил название Into the Darkness, и он будет использовать все «фишки» игр для виртуальной реальности. То есть, взаимодействие с окружением здесь поставлено во главу угла — знающие люди сразу вспомнят о необычайной интерактивности Half-Life: Alyx, нечто подобное будет реализовано и в Into the Darkness.
реклама
Ещё одна важная составляющая проекта — сюжет, он здесь не просто «для галочки». Главный герой, агент Френк, должен отправиться в некий исследовательский центр, где проводятся эксперименты.
реклама
Into the Darkness должна выйти на PC в этом году, точной даты, разумеется, нет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила