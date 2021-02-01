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Анонсирован Into the Darkness — VR-экшен про безумные эксперименты

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Разработчики из студии Cosmos Games представили новую игру, которая целиком и полностью создаётся для VR. Этот проект получил название Into the Darkness, и он будет использовать все «фишки» игр для виртуальной реальности. То есть, взаимодействие с окружением здесь поставлено во главу угла — знающие люди сразу вспомнят о необычайной интерактивности Half-Life: Alyx, нечто подобное будет реализовано и в Into the Darkness.

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Ещё одна важная составляющая проекта — сюжет, он здесь не просто «для галочки». Главный герой, агент Френк, должен отправиться в некий исследовательский центр, где проводятся эксперименты.

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Into the Darkness должна выйти на PC в этом году, точной даты, разумеется, нет.

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cosmos games into the darkness
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