Многим любителям игр известно, что Plague Inc, а впоследствии и Plague Inc Evolved — это игры, посвящённые истреблению человечества через смертельную глобальную эпидемию, от которой нет ни лекарства, ни безопасного места. Когда в начале прошлого года в мире началась вспышка коронавируса, разработчики игры посчитали, что имеет смысл полностью поменять правила игры и сделать для неё дополнение про поиск вакцины от беспощадного вируса. Ждать пришлось долго — лишь в ноябре прошлого года соответствующий аддон The Cure («Лекарство») появился на мобильных версиях игры, и вот теперь добрался до PC.

Дополнение распространяется бесплатно: от вас требуется лишь обладать оригинальной игрой. Акция, впрочем, временная: бесплатным дополнение сохранится до тех пор, пока в мире свирепствует коронавирус.

Если верить разработчикам, то дополнение The Cure отличается высокой реалистичностью игрового процесса: его разрабатывали при участии специалистов Всемирной Организации Здравоохранения, Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям и Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий.