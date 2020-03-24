Plague Inc. пополнится режимом про спасение человечества от эпидемии
Тем, кто следит за игровой индустрией, известно, что Plague Inc. представляет собой симулятор распространения смертельной эпидемии, в котором основной задачей является максимально быстрое заражение планеты вирусом и уничтожение человечества. Хотя проект признали неплохим «учебником», но на фоне бушующего по всему миру коронавируса COVID-19 его смысл выглядит немного кощунственным.
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И вот, разработчики Plague Inc. решили добавить в свою игру диаметрально противоположный режим: про спасение человечества от распространяющейся опасной эпидемии. Кроме того, авторы игры пожертвуют 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом в мире. Как пишут разработчики, когда они выпускали Plague Inc, то и представить себе не могли, что реальный мир будет так страшно похож на их игру.
рекламаКогда новый режим заглянет в игру, пока, впрочем, не уточняется. Как только новости появятся, с нами тут же ими поделятся.
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