Как и было обещано, несколько часов назад Age of Empires II Definitive Edition стала ещё богаче на контент: состоялся релиз дополнения Lords of the West, или «Правители Запада», как его перевели в русской локализации. Цена вопроса для радости на несколько дополнительных вечеров — всего 259 рублей в Steam.

Дополнение внедряет в Age of Empires II Definitive Edition две новых цивилизации с уникальными для второй части «Эпохи» игровыми механиками. Эксперты экономического развития бургундцы при необходимости могут один раз за игру (уникальная технология) обменять весь свой запас пищи на золото в соотношении 2:1. Также один раз за игру (уникальная технология) могут преобразовать всех своих поселенцев в ополченцев.

Вторая новая цивилизация — сицилийцы. Мастера обороны, с невиданной скоростью возводят ратуши и замки, а также имеют в своём распоряжении секрет строительства донжонов — уникальных защитных сооружений, в которых можно готовить специальные сицилийские войска: сержантов.

Кроме того, «Правители Запада» добавляют в игру три новых сюжетных кампании, в которых нам предстоит сыграть за британцев, ну и, естественно, за бургундцев и сицилийцев.