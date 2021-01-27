Дополнение «Правители Запада» для Age of Empires II Definitive Edition уже доступно для покупки
Как и было обещано, несколько часов назад Age of Empires II Definitive Edition стала ещё богаче на контент: состоялся релиз дополнения Lords of the West, или «Правители Запада», как его перевели в русской локализации. Цена вопроса для радости на несколько дополнительных вечеров — всего 259 рублей в Steam.
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Дополнение внедряет в Age of Empires II Definitive Edition две новых цивилизации с уникальными для второй части «Эпохи» игровыми механиками. Эксперты экономического развития бургундцы при необходимости могут один раз за игру (уникальная технология) обменять весь свой запас пищи на золото в соотношении 2:1. Также один раз за игру (уникальная технология) могут преобразовать всех своих поселенцев в ополченцев.
Вторая новая цивилизация — сицилийцы. Мастера обороны, с невиданной скоростью возводят ратуши и замки, а также имеют в своём распоряжении секрет строительства донжонов — уникальных защитных сооружений, в которых можно готовить специальные сицилийские войска: сержантов.
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Кроме того, «Правители Запада» добавляют в игру три новых сюжетных кампании, в которых нам предстоит сыграть за британцев, ну и, естественно, за бургундцев и сицилийцев.
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