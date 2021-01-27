Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дополнение «Правители Запада» для Age of Empires II Definitive Edition уже доступно для покупки

Новые цивилизации, кампании и игровые механики.
+
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 4000 в наличии по цене 2070

Как и было обещано, несколько часов назад Age of Empires II Definitive Edition стала ещё богаче на контент: состоялся релиз дополнения Lords of the West, или «Правители Запада», как его перевели в русской локализации. Цена вопроса для радости на несколько дополнительных вечеров — всего 259 рублей в Steam.

реклама

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Дополнение внедряет в Age of Empires II Definitive Edition две новых цивилизации с уникальными для второй части «Эпохи» игровыми механиками. Эксперты экономического развития бургундцы при необходимости могут один раз за игру (уникальная технология) обменять весь свой запас пищи на золото в соотношении 2:1. Также один раз за игру (уникальная технология) могут преобразовать всех своих поселенцев в ополченцев.

Вторая новая цивилизация — сицилийцы. Мастера обороны, с невиданной скоростью возводят ратуши и замки, а также имеют в своём распоряжении секрет строительства донжонов — уникальных защитных сооружений, в которых можно готовить специальные сицилийские войска: сержантов.

реклама

реклама

Кроме того, «Правители Запада» добавляют в игру три новых сюжетных кампании, в которых нам предстоит сыграть за британцев, ну и, естественно, за бургундцев и сицилийцев.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios age of empires ii definitive edition
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дополнение «Правители Запада» для Age of Empires II Definitive Edition уже доступно для покупки
+
Авторы Apex Legends с помощью трейлера в очередной раз напомнили о старте нового сезона
+
The Last of Us Part II претендует почти на дюжину наград DICE Awards, в том числе на «Игру года»
3
Nacon издаст The Lord of the Rings Gollum
+
Необычный экшен Biomutant получил точную дату релиза
+
Гейб Ньюэлл считает использование мозговых интерфейсов следующим этапом в истории видеоигр
3

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 29
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
32
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
87
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
55
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
28
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
1
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
2

Сейчас обсуждают

Listoman
03:11
А ты себе не изменяешь, стабильно пишешь чушь)
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Дмитрий Demonada
03:11
486DX4-100 AMD 12 Мб ОЗУ и 84 Мб диск - 95 с дискет , загрузка порядка 5 мин. (переодеться, умыться, чаю сделать)))
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
omoikane
03:08
типо сами не смогли, поддерживайте наш проект модами сами за беспалтно. Таких примеров полно, скайрим, арма и так далее :D Мне вот в ведьмаке моды ненужны были, только длс.
CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 набор для создания модификаций
omoikane
03:01
По моему ты горишь в каждой теме, если твоего кумира, с которым ты судя по всем даже переспал бы, обижают :D
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
omoikane
02:58
Так нужно игры выбирать не потому где они выходят, а как они сделаны, странная логика у тебя :D Если большая часть людей не видела фильм, это не значит что фильм плохой. Есть куча людей которых наприм...
The Last of Us Part II претендует почти на дюжину наград DICE Awards, в том числе на «Игру года»
Евгений
02:57
Зачем эта новость нам ?
В ближайшие несколько дней Илон Маск может увеличить свой капитал на 20 миллиардов долларов
uNseen
02:52
Вы меня, конечно, извините, но вы долбо*б. Есть так называемые переносные значения слов. Уж простите, что так грубо. И говорю я вам это с каменным лицом, но это не значит, что мое лицо каменное в прям...
10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
Александр Еремеев
02:50
Надо полагать получится шлак еще хуже инквизиции.
В посвящённой истории BioWare книге нашли упоминание места действия следующей Dragon Age
Dr Kazay
02:37
Эх был у Мен когда-то Platinum 1000 когда только вышли. По моему 2011г был.. Смотрю сильно ничего не поменялось.
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
Arimand
02:28
Лет 15 уже регулярно читаю в инете, что доллар вот вот рухнет. За это время рухнули в несколько раз валюты всех стран СНГ по отношению к доллару.
Тайваньские производители построят для нужд автомобильной отрасли новые линии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем