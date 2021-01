Вчера вечером PC-версия Path of Exile, как и было обещано, получила дополнение Echoes of the Atlas (на консолях дополнение выйдет 20 января). Аддон-обновление добавил в игру массу нового контента, в том числе новые геймплейные возможности, и естественно, что это привело к всплеску интереса игроков к проекту.

В официальном Twitter игры разработчики из Grinding Gear Games объявили о том, что спустя всего несколько часов после выхода Echoes of the Atlas в игре насчитывалось 265 250 игроков, что на 11 % превосходит предыдущий рекорд в 237 160 игроков.

Вместе с тем разработчики оперативно выпустили хотфикс для игры, исправивший ситуации, из-за которых Path of Exile могла вылетать на рабочий стол, а также исправивший баг, который позволял игрокам видеть скрытые награды Ритуала.

Отметим, что помимо поддержки Path of Exile разработчики из Grinding Gear Games также трудятся над сиквелом, который станет своеобразной «надстройкой» для первой части. В Path of Exile 2 игроков ждёт новая сюжетная линия и громадное количество нововведений. Когда, впрочем, сиквел появится на свет, пока тайна за семью печатями: по подсчётам разработчиков, вряд ли это произойдёт в текущем году.