СМИ: Руководство CD Projekt встретилось с сотрудниками и попыталось ответить на очень неудобные вопросы
Журналист Bloomberg Джейсон Шрейер со ссылкой на свои источники сообщил о том, что руководители CD Projekt провели встречу по видеосвязи с рядовыми сотрудниками компании и обсудили непростую ситуацию вокруг Cyberpunk 2077. Как передаёт Шрейер, разговор был весьма напряжённым: сотрудники компании явно были рассерженными и недовольными сложившейся обстановкой вокруг их детища.
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Для начала собравшиеся затронули тему так называемых кранчей, о которых в студии CD Projekt RED было известно как минимум с конца сентября. Руководство головной компании пообещало, что проблема переработок будет решена, но не стало вдаваться в подробности. Также руководство взяло на себя ответственность за маркетинговые заявления о возможности пройти Cyberpunk 2077 в начале 2020 года: один из сотрудников компании прямо заявил, что это было ложью. Как видим, ложью это отчасти является и сейчас.
Не обошлось и без вопросов о лицемерии. В частности, сотрудник посчитал весьма ироничным тот факт, что разработчикам пришлось кранчить над игрой, повествующей об эксплуатации корпорациями человеческих ресурсов. От ответа на данный вопрос руководители CD Projekt, можно сказать, уклонились. Многие обвиняют руководство компании в некомпетентности и нежелании прислушиваться к разработчикам, которые сразу заявляли о нереалистичности поставленных дедлайнов.
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С чисто материальной точки зрения сотрудникам, к слову, жаловаться не на что: несмотря на проблемный релиз Cyberpunk 2077 им всё равно обещаны премии.
Напомним, что сегодня Cyberpunk 2077 была временно изъята с продажи в PlayStation Store, в то время как судьба игры в магазине Microsoft пока отдаёт неопределённостью. Стоимость акций CD Projekt тем временем летит вниз словно камень.
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