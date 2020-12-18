Стоимость акций CD Projekt резко снизилась на фоне снятия Cyberpunk 2077 с продажи в PlayStation Store
Продолжается неделя негатива в сторону Cyberpunk 2077. Сегодня утром Sony не выдержала и временно приостановила продажи нового проекта от CD Projekt RED в своём цифровом магазине с обещанием оформить возврат средств всем того желающим игрокам на PlayStation 4. Естественно, рынок ценных бумаг моментально отреагировал на новость, в результате чего сегодня стоимость акций головной компании CD Projekt снизилась почти на 19 % — до 250,5 польских злотых за штуку. Более того, она продолжает стремительно снижаться: несколько мгновений назад стоимость акций компании составляла 259 злотых.
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Стоит отметить, что акции CD Projekt начали дешеветь сразу после появления первых обзоров Cyberpunk 2077, где были запечатлены многочисленные технические недостатки проекта.
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Ранее CD Projekt RED пообещала, что в декабре для Cyberpunk 2077 выйдет патч, а в январе и феврале — крупные обновления, которые должны решить проблемы с производительностью игры. Возможно, полякам следует отложить рождественские и новогодние каникулы и, несмотря ни на что, взяться за доработку игры. Репутация — дело серьёзное: теряется в мгновение ока, а восстанавливается годами, если не десятилетиями.
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