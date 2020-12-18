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Стоимость акций CD Projekt резко снизилась на фоне снятия Cyberpunk 2077 с продажи в PlayStation Store

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Продолжается неделя негатива в сторону Cyberpunk 2077. Сегодня утром Sony не выдержала и временно приостановила продажи нового проекта от CD Projekt RED в своём цифровом магазине с обещанием оформить возврат средств всем того желающим игрокам на PlayStation 4. Естественно, рынок ценных бумаг моментально отреагировал на новость, в результате чего сегодня стоимость акций головной компании CD Projekt снизилась почти на 19 % — до 250,5 польских злотых за штуку. Более того, она продолжает стремительно снижаться: несколько мгновений назад стоимость акций компании составляла 259 злотых.

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Стоит отметить, что акции CD Projekt начали дешеветь сразу после появления первых обзоров Cyberpunk 2077, где были запечатлены многочисленные технические недостатки проекта.

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Ранее CD Projekt RED пообещала, что в декабре для Cyberpunk 2077 выйдет патч, а в январе и феврале — крупные обновления, которые должны решить проблемы с производительностью игры. Возможно, полякам следует отложить рождественские и новогодние каникулы и, несмотря ни на что, взяться за доработку игры. Репутация — дело серьёзное: теряется в мгновение ока, а восстанавливается годами, если не десятилетиями.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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r-wyx
15:08
длсс дает 50% буста. Без длсс невидеа также сосо значит. Отсюда вывод. Амуде так же не могет в РТ, а невидеа так же впаривает свое не полное подделие.
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
Yilec
15:06
Будет падать до тех пор, пока нормальный патч не выпустят для консолей past_gen. Потому как главный фейл оказался в них.
Стоимость акций CD Projekt резко снизилась на фоне снятия Cyberpunk 2077 с продажи в PlayStation Store
VictoR_VK
15:06
Уроком для остальных бракоделов будет.
Стоимость акций CD Projekt резко снизилась на фоне снятия Cyberpunk 2077 с продажи в PlayStation Store
Андрей Карпов
15:05
Пфф на моем Пентиуме 4 не запускается игра зашквар разрабы отстой
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ахахах
15:05
у меня в 90-е телефон с аоном был вида примерно как на картинке
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omoikane
15:03
Кто в свое время баловался с физиксом(у меня даже отдельная карта была под это) поймет. Это все вот ты включил заметил небольшую разницу и все, через пару минут ты о ней забыл. Изменения есть но они ...
CD Projekt Red не возвращают деньги за Cyberpunk 2077, хоть и обещали
Egor Ka
15:03
боль сосноледаунов
Cyberpunk 2077 удалили из магазина PlayStation Store – вопрос с возвратом денег решён окончательно
Egor Ka
15:02
он говноед и долбоеб
Cyberpunk 2077 удалили из магазина PlayStation Store – вопрос с возвратом денег решён окончательно
Kopcheniy
15:01
А кто его делать будет? TSMC? Они скорее всего уже свернули свои 12-нм линии и фокусируются на 7 и 5 нм.
На те же грабли: NVIDIA заключила с Samsung новый контракт на выпуск видеочипов
Vladislav Malyshko
14:57
не знаю, я лабаю на 9800GT в ГТА5, так што не кизди)
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