CD Projekt пока не обсуждала с Microsoft возможность снятия Cyberpunk 2077 с продажи для Xbox One
Сегодня утром Sony объявила о временном изъятии Cyberpunk 2077 с продажи в PlayStation Store из-за огромного количества жалоб пользователей. Ситуация, можно сказать, из ряда вон выходящая, особенно для AAA-сегмента, и рынок ценных бумаг моментально на неё отреагировал, продемонстрировав обрушение стоимости акций компании CD Projekt.
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Но, как известно, проблемы с производительностью и изобилие багов в Cyberpunk 2077 наблюдаются не только на PlayStation 4, но и на Xbox One. Будет ли проект снят с продажи и в Microsoft Store? Как пояснил в комментарии Reuters глава CD Projekt Адам Кичиньский, пока руководство компании эту тему с Microsoft не обсуждало.
На днях, к слову, стало известно, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию Sony и Microsoft и вообще оказаться на прилавках крупных платформодержателей с такими вопиющими недоработками.
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