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Sony снимает Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store и обещает возместить деньги за покупку всем желающим

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После релиза Cyberpunk 2077 на PC и консолях новости об игре стали выходить намного чаще. К сожалению, почти все они были заполнены информацией о ненадлежащем качестве проекта и огромном возмущении со стороны простых пользователей. Разумеется, больше всех пострадали владельцы базовых версий консолей прошлого поколения. Порт Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 был просто неиграбельным.

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Почему был — ну, тут всё просто. Видимо, Sony надоело смотреть на оправдания CD Projekt RED за недоделанную игру, а желание студии повременить с возвратами денег за неготовый продукт вызывало недоумение. Поэтому платформодержатель PlayStation 4 временно снял Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store и пообещал вернуть деньги за игру всем желающим.

Сама CD Projekt RED в отдельном сообщении пояснила, что данное непростое решение было принято после долгого общения разработчиков игры с представителями Sony. Правда, игру можно будет и дальше покупать в розничных магазинах — на дисках. А все купленные до настоящего момента цифровые версии будут получать полную поддержку патчами одновременно с ретейл-версиями.

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Осталось дождаться реакции Microsoft на поведение поляков, если она последует. Ведь на базовой версии Xbox One многострадальная Cyberpunk 2077 выглядит не лучше.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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