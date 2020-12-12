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Руководство CD Projekt RED взяло на себя ответственность за технические проблемы с Cyberpunk 2077

Разработчики в любом случае получат причитающиеся им премии.
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Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о том, что ему удалось раздобыть копию электронного письма, которое получили рядовые сотрудники CD Projekt RED от руководителя компании Адама Бадовского. В нём глава студии уточняет, что в связи с нынешними обстоятельствами было бы несправедливо рассчитывать премии разработчикам в зависимости от полученных игрой оценок.

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По словам Бадовского, руководство студии недооценило всю сложность воплощения столь амбициозного проекта как Cyberpunk 2077 в реальность, однако разработчикам всё же удалось сделать всё от них зависящее и возможное, так что свои премии сотрудники компании получат в любом случае.

Как поясняет Шрайер, ранее в CD Projekt RED премию можно было получить только в случае беспроблемного запуска игры и достижения ею профессиональных оценок в 90 и выше баллов на Metacritic. На текущий момент критерий с оценками выполняется, но ситуация находится в подвешенном состоянии из-за отсутствия обзоров консольных версий, так что до конца года всё вполне может измениться в худшую сторону, тем более, учитывая тот факт, что простые игроки уже смешали консольные версии Cyberpunk 2077 с грязью.

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Отметим, что Cyberpunk 2077 несмотря ни на что удалось полностью окупиться на одних только предварительных заказах. С первого же дня после релиза игра работает только в плюс.

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