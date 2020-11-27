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В GOG тоже началась крупная распродажа к «Чёрной пятнице»

Предзаказать Cyberpunk 2077 со скидкой, конечно же, никто не даст.
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RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде

Формально так называемая чёрная пятница — сегодня — и сервис GOG по такому случаю решил присоединиться к другим цифровым магазинам и организовать крупную распродажу игр. Предложений в рамках «чёрнопятничной» распродажи в GOG очень много — более 2 600 наименований со скидками до 90 % — однако продолжаться она будет совсем недолго: всего до 1 декабря. Впрочем, для тех, кто знает, чего хочет, этого времени предостаточно.

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По традиции, мы в рамках данной заметки перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

  • The Talos Principle Gold Edition за 109 рублей (скидка 90 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition за 459 рублей (скидка 69 %);
  • A Plague Tale Innocence за 459 рублей (скидка 69 %);
  • Prey Digital Deluxe Edition за 359 рублей (скидка 74 %);
  • Wasteland 3 за 1 499 рублей (скидка 25 %).

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Напомним, что посвящённые чёрной пятнице (или окончанию календарной осени) распродажи сейчас также проходят в Steam, Ubisoft Store, Origin и Epic Games Store. В общем, разгуляться есть где.

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