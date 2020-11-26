Epic Games не отстаёт от «тренда», и сегодня, в отмечаемый в США День Благодарения, запустила в своём магазине распродажу к «Чёрной пятнице». Выбор участвующих в распродаже игр весьма богат: в ней, помимо прочих, принимают участие и многие свежие релизы, например, Watch Dogs Legion, Star Wars Squadrons и Ghostrunner.

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По традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Watch Dogs Legion за 1 874 рубля (скидка 25 %);

Star Wars Squadrons за 1 499 рублей (скидка 40 %);

Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (скидка 33 %);

Borderlands 3 за 659 рублей (скидка 67 %);

Control Ultimate Edition за 824 рубля (скидка 50 %).

Распродажа продлится ровно неделю — до 3 декабря.

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Параллельно с распродажей в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача симулятора бездорожья MudRunner. На следующей неделе ему на смену придёт подарочная версия широко известного инди-платформера Cave Story+.