Потихоньку начинается «чернопятничный» сезон, и одной из первых провести по такому случаю распродажу в своём магазине решила Ubisoft. Распродажа традиционно большая, а скидки в её рамках могут достигать восьмидесяти процентов, но главное не это. Настоящей причиной появления желания публикации данной заметки послужило то, что в распродаже уже участвует Watch Dogs Legion.

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Дело в том, что с момента релиза Watch Dogs Legion прошло меньше месяца (игра вышла 29 октября), а её уже предлагают с немалой скидкой в 25 %. Обычно подобные явления свидетельствуют о том, что продажи проекта не соответствуют ожиданиям издательства. Учитывая, что обожающая хвалиться достижениями своих игр Ubisoft хранит молчание касательно Watch Dogs Legion, скорее всего, у проекта, по крайней мере, его PC-версии, всё совсем не радужно.

Возвращаясь к теме распродажи, отметим несколько наиболее интересных предложений:

Watch Dogs Legion за 1 874 рубля (скидка 25 %);

Anno 1800 за 824 рубля (скидка 67 %);

Ghost Recon Breakpoint Ultimate за 1 249 рублей (скидка 75 %);

Assassin’s Creed Odyssey за 749 рублей (скидка 70 %).

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Акция продлится до 3 декабря.