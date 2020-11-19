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В Ubisoft Store началась крупная распродажа — Watch Dogs Legion уже получила первую скидку

С момента релиза и месяца не прошло.
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Потихоньку начинается «чернопятничный» сезон, и одной из первых провести по такому случаю распродажу в своём магазине решила Ubisoft. Распродажа традиционно большая, а скидки в её рамках могут достигать восьмидесяти процентов, но главное не это. Настоящей причиной появления желания публикации данной заметки послужило то, что в распродаже уже участвует Watch Dogs Legion.

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Дело в том, что с момента релиза Watch Dogs Legion прошло меньше месяца (игра вышла 29 октября), а её уже предлагают с немалой скидкой в 25 %. Обычно подобные явления свидетельствуют о том, что продажи проекта не соответствуют ожиданиям издательства. Учитывая, что обожающая хвалиться достижениями своих игр Ubisoft хранит молчание касательно Watch Dogs Legion, скорее всего, у проекта, по крайней мере, его PC-версии, всё совсем не радужно.

Возвращаясь к теме распродажи, отметим несколько наиболее интересных предложений:

  • Watch Dogs Legion за 1 874 рубля (скидка 25 %);
  • Anno 1800 за 824 рубля (скидка 67 %);
  • Ghost Recon Breakpoint Ultimate за 1 249 рублей (скидка 75 %);
  • Assassin’s Creed Odyssey за 749 рублей (скидка 70 %).

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Акция продлится до 3 декабря.

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Можно, то можно, но боюсь из-за этого кода и появилась наценка У всех игры в среднем 2к, а у юбиков 2к+25%.
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