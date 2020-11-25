В Steam начались осенняя распродажа и голосование за номинантов на «Премию Steam 2020»
Под занавес календарной осени в Steam началась соответствующая тематическая распродажа, в рамках которой у всех желающих появилась очередная возможность приобрести интересующие их игры. Осенняя распродажа в Steam хоть и крупная, но традиционно недолгая: в этот раз она продлится всего до 1 декабря, 21:00 по московскому времени.
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Параллельно с распродажей в Steam началось голосование за номинантов на ежегодную «Премию Steam». Пользователи сервиса могут голосовать за достойные, по их мнению, игры в десяти номинациях:
- «Игра года»;
- «Игра года в виртуальной реальности»;
- «Любимое дитя»;
- «Друг познаётся в игре»;
- «Выдающийся визуальный стиль»;
- «Самый инновационный геймплей»;
- «Лучшая игра, которая вам не даётся»;
- «Лучший саундтрек»;
- «Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;
- «Устройтесь поудобнее».
Игры, получившие наибольшее число голосов в тех или иных номинациях, попадут в список претендентов на получение премий. Каких-либо серьёзных условий нет, поэтому игры могут становиться лауреатами «Премии Steam» по несколько лет подряд.
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Номинанты по итогам народного голосования будут объявлены 1 декабря, а проголосовать за них можно будет в ходе зимней распродажи в Steam. Победителей (лауреатов) объявят 3 января в 21:00 по Москве.
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