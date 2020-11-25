Под занавес календарной осени в Steam началась соответствующая тематическая распродажа, в рамках которой у всех желающих появилась очередная возможность приобрести интересующие их игры. Осенняя распродажа в Steam хоть и крупная, но традиционно недолгая: в этот раз она продлится всего до 1 декабря, 21:00 по московскому времени.

реклама

анонсы и реклама 2080 EVGA за копейки в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде 2080 EVGA за копейки в Регарде Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10 Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10 Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Параллельно с распродажей в Steam началось голосование за номинантов на ежегодную «Премию Steam». Пользователи сервиса могут голосовать за достойные, по их мнению, игры в десяти номинациях:

«Игра года»;

«Игра года в виртуальной реальности»;

«Любимое дитя»;

«Друг познаётся в игре»;

«Выдающийся визуальный стиль»;

«Самый инновационный геймплей»;

«Лучшая игра, которая вам не даётся»;

«Лучший саундтрек»;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;

«Устройтесь поудобнее».

Игры, получившие наибольшее число голосов в тех или иных номинациях, попадут в список претендентов на получение премий. Каких-либо серьёзных условий нет, поэтому игры могут становиться лауреатами «Премии Steam» по несколько лет подряд.

реклама

реклама

Номинанты по итогам народного голосования будут объявлены 1 декабря, а проголосовать за них можно будет в ходе зимней распродажи в Steam. Победителей (лауреатов) объявят 3 января в 21:00 по Москве.