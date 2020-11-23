Electronic Arts решила присоединиться к другим крупным сервисам цифровой дистрибуции и устроила в своём магазине PC-игр Origin крупную распродажу, приуроченную к «Чёрной пятнице». В распродаже принимают участие даже относительно свежие релизы вроде ремастера Need for Speed Hot Pursuit, а размер скидок достигает 90 % — хотя это и крайне редкое явление.

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Поскольку распродажа традиционно огромная, перечислим лишь несколько участвующих в ней субъективно наиболее интересных предложений:

Need for Speed Hot Pursuit Remastered — за 1 499 рублей (скидка 25 %);

Battlefield V — за 937 рублей (скидка 63 %);

Star Wars Jedi Fallen Order — за 1 399 рублей (скидка 60 %);

Anthem — за 449 рублей (скидка 85 %);

Command & Conquer Remastered Collection — за 974 рубля (скидка 35 %).

Акция продлится до первого декабря.