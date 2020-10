Студия Hello Games тоже не сидела в сторонке и воспользовалась возможностью объявить о графическом обновлении своего космосима No Man’s Sky, которое так и назвали — Next Generation. До консолей нового поколения обновление доберётся одновременно с их релизами; PC-версию также улучшат. Видеоролик, демонстрирующий разницу в картинке, прилагается.

В обновлённой версии игры игроков встретит более плотная растительность на планетах, текстуры высокого разрешения, более высокая детализация геометрии, новые богатые возможности в строительстве базы, поддержка мультиплеера на 32 игрока, кроссплей, работа в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду, а также поддержка многих специальных функций для PlayStation вроде объёмного звука и VR.

Для всех обладателей No Man’s Sky на текущих платформах обновление будет бесплатным.