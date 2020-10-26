Количество загрузок Among Us на мобильных устройствах в сентябре составило почти 84 миллиона
Или в 40 раз больше, чем в сентябре прошлого года.
Как известно, Among Us существует уже больше двух лет, однако всенародная любовь и популярность к проекту пришли лишь в конце лета этого года. Причём, пришла столь быстро и неожиданно, что то и дело устанавливает рекорды на самых разных платформах. В частности, аналитическая фирма SensorTower сообщила о том, что количество загрузок Among Us на мобильных платформах в сентябре этого года составило 83,8 млн.
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Статистически, это примерно в сорок раз больше, чем в сентябре 2019 года. Наибольшей популярностью игра пользуется в США, на долю которой пришлось 23,2 % всех загрузок. На втором месте с сильным отставанием расположилась Индия с 11,5 % от всех загрузок мобильной Among Us.
В конце сентября разработчики Among Us сообщили, что отменили производство сиквела, чтобы сконцентрироваться на поддержке первой части. Весь запланированной для второй части контент собираются добавить в первую часть, хотя это и будет сопряжено с многочисленными трудностями.
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