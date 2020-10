Как известно, Among Us существует уже больше двух лет, однако всенародная любовь и популярность к проекту пришли лишь в конце лета этого года. Причём, пришла столь быстро и неожиданно, что то и дело устанавливает рекорды на самых разных платформах. В частности, аналитическая фирма SensorTower сообщила о том, что количество загрузок Among Us на мобильных платформах в сентябре этого года составило 83,8 млн.

Статистически, это примерно в сорок раз больше, чем в сентябре 2019 года. Наибольшей популярностью игра пользуется в США, на долю которой пришлось 23,2 % всех загрузок. На втором месте с сильным отставанием расположилась Индия с 11,5 % от всех загрузок мобильной Among Us.

В конце сентября разработчики Among Us сообщили, что отменили производство сиквела, чтобы сконцентрироваться на поддержке первой части. Весь запланированной для второй части контент собираются добавить в первую часть, хотя это и будет сопряжено с многочисленными трудностями.