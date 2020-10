Как известно, в состав амбициозного космосима Star Citizen входит масштабная одиночная кампания под названием Squadron 42. Её тестирование неоднократно откладывалось, и по последним данным, «бета» должна была начаться в конце текущего года. Поскольку конец года уже практически наступил, пользователи начали пытаться выудить из разработчиков точные сроки. Но вместо них глава студии Cloud Imperium Games Крис Робертс пояснил, что работы ещё очень много, и до «беты» Squadron 42 ещё далеко.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По словам Робертса, Squadron 42 выйдет тогда, когда будет готова к этому в плане контента и технической составляющей. Разработчики не станут идти на компромиссы в своём любимом детище только для того, чтобы успеть к какой-то дате. Робертс осознаёт, что игроки хотят побыстрее увидеть Squadron 42, однако показ неготовой к релизу версии нежелателен ни для команды разработчиков проекта, ни для тех, кто его ждёт.

Робертс считает, что это естественная практика для амбициозных проектов с высокой планкой качества и приводит в пример Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part II и Cyberpunk 2077, которые также не укладывались в изначально обозначенные сроки выхода.

реклама

реклама

реклама

Ну, а нам пока остаётся только посмотреть новые видеоматериалы по игре. И верить в то, что ждать релиза 10 лет действительно не придётся.