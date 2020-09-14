С момента появления первой информации о собранных на создание космического симулятора Star Citizen средств скоро исполнится восемь лет, и среди пессимистично настроенной части игрового сообщества бытует мнение, что проект так никогда и не будет завершён. В реальности, естественно, Star Citizen постоянно развивается, пусть и не так быстро, как хотелось бы, и руководитель проекта Крис Робертс на днях ответил на очередную критику затянувшейся разработки проекта.

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По словам Робертса, столь масштабный и амбициозный проект как Star Citizen требует от разработчиков быть оптимистами, ведь им приходится создавать то, чего раньше никогда не создавалось. Авторы стремятся создать уникальный и качественный проект со множеством ранее не встречавшихся игровых систем, и, естественно, в процессе разработки возникают непредвиденные ситуации, которые и замедляют процесс.

Как поясняет Робертс, его расстраивает цинизм, с которым обитатели Сети высказываются о Star Citizen и продолжительности его разработки, дескать, студия постоянно обманывает игроков. Отсутствие навыков предвидения, утверждает Робертс, это совсем не то же самое, что ложь: команда разработчиков тоже недовольна тем, как много времени уходит на производство Star Citizen; если бы они могли, то, безусловно, подготовили бы игру быстрее.

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Хотя Star Citizen это очень амбициозный проект, но, по словам Криса Робертса, в нём нет ничего фантастического, поэтому ждать 10—20 лет не придётся. По всей видимости, Cloud Imperium Games намеревается выпустить полную версию Star Citizen до конца 2022 года, ведь именно тогда игра «разменяет второй десяток».

К слову, сейчас в Star Citizen проходит период бесплатного доступа, так что при желании можно лично взглянуть на масштаб проведённых работ.