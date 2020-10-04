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В Сеть просочились скриншоты, дата выхода и информация о ремастере Need for Speed Hot Pursuit

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Если верить «толстым» намёкам от Electronic Arts, то завтра, 5 октября, нас ждёт анонс чего-то нового (или «нового») во франшизе Need for Speed. Судя по опубликованным издательством тизерам, речь идёт о ремастере Need for Speed Hot Pursuit (2010), и вот, сегодня утром информация о проекте просочилась в Сеть с подачи японского агентства возрастных рейтингов.

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Согласно утечке, Need for Speed Hot Pursuit Remastered не только включает в свой состав весь контент из оригинальной игры и дополнений, но и порадует новшествами вроде новых испытаний, достижений и тому подобного. Также в ремастере будет представлена функция кроссплея для сетевого режима.

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Сообщается, что Need for Speed Hot Pursuit Remastered поступит в продажу 6 ноября и будет стоить $40 (или эквивалент в местных валютах). А за производство ремастера отвечает студия Stellar Entertainment, ранее отметившаяся ремастером Burnout Paradise.

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electronic arts criterion games need for speed hot pursuit need for speed hot pursuit remastered stellar entertainment
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Сейчас обсуждают

Ivan4el
12:19
Лучше бы ремастер МостВантэд сделали.
В Сеть просочились скриншоты, дата выхода и информация о ремастере Need for Speed Hot Pursuit
ОвEрКл0keРс
12:17
Как же надоел этот сброд полоумных комментаторов 😡
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omoikane
12:15
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Ahmed
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