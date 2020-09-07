В следующем году выйдет ремастер шутера Rise of the Triad Dark War
У нас тут ещё одна новость о ретро-шутере: разработчики из Destructive Creations и Apogee Software совместно с издательством 3D Realms анонсировали ремастер относительно популярного в своё время боевика Rise of the Triad: Dark War. Пока что нам показали только анонсирующий видеоролик, в котором один из разработчиков сидит на полу и «гоняет» в Rise of the Triad Remastered на портативной консоли Switch.
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Ремастер порадует поддержкой широкоформатных мониторов, поддержкой мыши, а также обновлённым мультиплеером. Больше подробностей опубликуют в обозримой перспективе.
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Релиз запланирован на следующий год на всех актуальных платформах (не только Switch).
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