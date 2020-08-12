Total War Saga Troy получила сдержанные оценки критиков
Уже завтра состоится релиз стратегии Total War Saga Troy, и пока Epic Games готовит серверы и системы своего магазина к её бесплатной раздаче, критики уже публикуют первые рецензии, которые оперативно «подбирает» агрегатор Metacritic. На момент написания данной заметки средний профессиональный рейтинг Total War Saga Troy на Metacritic составлял 76 баллов из 100 возможных.
реклама
Согласно первым обзорам, Creative Assembly удалось создать достойный проект, но ничего выдающегося в нём нет. С одной стороны, журналисты отмечают проблемы с исторической достоверностью игры, а также не совсем удачной реализацией мифологических существ, которые в декорациях троянской войны выглядит довольно нелепо. С другой стороны, изменения в тактической части и проработанные поля боя явно идут игре на руку.
В целом критики приходят к выводу, что Creative Assembly в своё время поступила разумно, создав Saga как серию-ответвление от основной серии Total War.
реклама
Бесплатно забрать Total War Saga Troy можно будет завтра в EGS, но предложение ограничено по времени: на вспоминание пароля от EGS-аккаунта после раздачи GTA V и Civilization VI у вас будут всего сутки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила