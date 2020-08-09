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Двадцатилетие Arkane решено отметить распродажей сборника игр студии

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Студия Arkane была основана в 1999 году во французском городе Лионе. Первую игру разработчики смогли выпустить уже в 2002 году — она называлась Arx Fatalis. Сегодня мы знаем этих разработчикам по проектам серии Dishonored, перезапуску Prey и брутальной Dark Messiah of Might and Magic.

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Своё двадцатилетие студия отмечала в прошлом году, но зато сейчас Bethesda подготовила специальную коллекцию игр Arkane. Сборники Arkane Anniversary Collection доступны в PlayStation Store, Microsoft Store и, разумеется, в Steam. Для Xbox и PC наборы доступны с большой скидкой. А самый большой набор игр доступен, разумеется, в Steam.

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Коллекция Arkane 20th Anniversary останется в продаже даже после завершения распродажи, посвящённой QuakeCon.

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Стенли Твидл
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mimigen
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REY_B_
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"Ведь в корне придется переписывать ОСь" - Конечно, конечно. Особенно модули слежки. Их Мелкософт перепишет в первую очередь. Ну а на планировщик.... Ну как всегда, как получиться.
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16:22
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REY_B_
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