Студия Arkane была основана в 1999 году во французском городе Лионе. Первую игру разработчики смогли выпустить уже в 2002 году — она называлась Arx Fatalis. Сегодня мы знаем этих разработчикам по проектам серии Dishonored, перезапуску Prey и брутальной Dark Messiah of Might and Magic.

Своё двадцатилетие студия отмечала в прошлом году, но зато сейчас Bethesda подготовила специальную коллекцию игр Arkane. Сборники Arkane Anniversary Collection доступны в PlayStation Store, Microsoft Store и, разумеется, в Steam. Для Xbox и PC наборы доступны с большой скидкой. А самый большой набор игр доступен, разумеется, в Steam.

Коллекция Arkane 20th Anniversary останется в продаже даже после завершения распродажи, посвящённой QuakeCon.