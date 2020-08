После того, как Obsidian Entertainment стала частью игрового подразделения Microsoft, у компании появились дополнительные ресурсы, которые она с удовольствием использует для создания новых проектов. Недавно студия представила фэнтезийную ролевую игру Avowed, выпустила в раннем доступе нестандартную выживалку Grounded, готовит огромный аддон к The Outer Worlds, и вот, выясняется, что на этом портфолио Obsidian пока не заканчивается.

Как сообщил в своём официальном «твиттере» дизайн-директор Obsidian Entertainment Джош Сойер, он трудится над своим новым проектом внутри студии, и это не Avowed, а некая другая игра. Что это за загадочный проект, можно только гадать, но точно не триквел Pillars of Eternity: как пояснил Сойер, Pillars of Eternity вместе с сиквелом провалились в продажах, поэтому возвращаться к этой франшизе студия не планирует. По крайней мере, в том же виде, поскольку мир Pillars of Eternity на свалку истории не выброшен — именно в нём развернутся события Avowed.

Возвращаясь к теме Avowed, стоит отметить, что подробностей проекта пока немного. Известно, что в игре будет огромный открытый мир, множество фракций, продвинутая система создания персонажа и многие другие неотъемлемые для современных ролевых игр элементы геймплея. Релиз состоится ещё очень нескоро: в лучшем случае в 2022—2023 годах.