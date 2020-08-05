Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В разработке у Obsidian находится ещё одна игра

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

После того, как Obsidian Entertainment стала частью игрового подразделения Microsoft, у компании появились дополнительные ресурсы, которые она с удовольствием использует для создания новых проектов. Недавно студия представила фэнтезийную ролевую игру Avowed, выпустила в раннем доступе нестандартную выживалку Grounded, готовит огромный аддон к The Outer Worlds, и вот, выясняется, что на этом портфолио Obsidian пока не заканчивается.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Как сообщил в своём официальном «твиттере» дизайн-директор Obsidian Entertainment Джош Сойер, он трудится над своим новым проектом внутри студии, и это не Avowed, а некая другая игра. Что это за загадочный проект, можно только гадать, но точно не триквел Pillars of Eternity: как пояснил Сойер, Pillars of Eternity вместе с сиквелом провалились в продажах, поэтому возвращаться к этой франшизе студия не планирует. По крайней мере, в том же виде, поскольку мир Pillars of Eternity на свалку истории не выброшен — именно в нём развернутся события Avowed.

Возвращаясь к теме Avowed, стоит отметить, что подробностей проекта пока немного. Известно, что в игре будет огромный открытый мир, множество фракций, продвинутая система создания персонажа и многие другие неотъемлемые для современных ролевых игр элементы геймплея. Релиз состоится ещё очень нескоро: в лучшем случае в 2022—2023 годах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

obsidian entertainment xbox game studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В разработке у Obsidian находится ещё одна игра
+
Более часа геймплея долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn
2
Хардкорный ролевой экшен Mortal Shell выйдет через две недели
+
Ролевая игра GreedFall от создателей The Technomancer разошлась миллионным тиражом
1
В Fortnite появилась возможность ездить на автомобилях
+
По слухам, изначально в Assassin’s Creed Valhalla должен был быть только главный герой-женщина
23

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
6
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
26
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
18
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
26
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
26
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
12

Сейчас обсуждают

Александр Шаповал
17:07
Играй в командные бои в рандоме без созводников делать нечего
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Paxton Fettel
17:07
Ага. давай давай, малыш, бегай на своих 30 (25) фпс на плойке.
Более часа геймплея долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn
The Lamer
17:04
Да, без БП их не продают, но с вашей затычкой и родной БП справится, а если будете видик помощнее ставить - тогда можно и подумать о подборе другого БП под конкретное получаемое потребление. А насчет...
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
Jack Reacher
17:01
Просто стрелялка для после работы И если это доставляет удовольствие может просто не думать про политику
Новая Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет в четвертом квартале 2020 года, анонс состоится в ближайшее время
Константин Опарин
16:54
Конфигурация на интел вообще то 57450 а не 56450 rub, экселем и то неправильно посчитал, следовательно и графики соотношения цены/производительности неверные и ещё больше в пользу амд, хотя я бы на го...
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
Hakuna Matata
16:53
У меня он всегда включен
Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
Евген Матвиец
16:45
Ощущение,что какая то бабка с лавочки статью писала
Стали известны новые подробности о видеокартах AMD Radeon следующего поколения – сроки выхода, медленная память GDDR6 и устаревший 7-нм техпроцесс
Axary
16:45
Скажи это Хуангу... nVidia Hopper: https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/32285/mnogokristalnaya-komponovka-gpu-novogo-pokoleniya-nvidia-hopper-v-razy-uvelichit-proizvoditelnost-videokart
Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
cvbt9
16:45
Действительно. В серверном оборудовании -- самое практичное и эффективное охлаждение. Все компоненты МП расположены "по ветру" для эффективности. И почему-то его ставят горизонтально.
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
E1nher1
16:44
Тогда выпускаем вторую часть (перед третьей с самодельным корпусом), где выясним, в каком положении температуры будут меньше. Но забор воздуха не прямой, значит, будем колхозить ножки и ставить на мор...
Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем