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В Сеть попали первые подробности амбициозной ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment

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На прошлой неделе студия Obsidian Entertainment, которая уже пару лет является внутренней студией Microsoft, выступила на Xbox Games Showcase с презентацией своего нового амбициозного проекта Avowed. Из анонсирующей информации известно, что перед нами фэнтезийная ролевая игра, события которой разворачиваются в мире Pillars of Eternity, но сегодня в Сети с подачи инсайдеров появились дополнительные сведения.

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Согласно добытой инсайдерами информации, в Avowed нас ждёт огромный полностью открытый мир, по размерам, плотности и контрастности превосходящий мир The Elder Scrolls V Skyrim. Также заявлено о «реакционности» мира, продвинутых системах освещения и физики, а также об ИИ нового поколения.

Игроков порадуют динамической системой погоды, продвинутым инструментом создания персонажа, поддержкой пользовательских модификаций, огромным количеством игровых фракций (при этом сама их суть будет сильно отличаться от Skyrim) и наличием спутников главного героя. Заявлен сюжет на довольно-таки избитую тему противостояния надвигающейся тирании.

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Заявлены боссы, в том числе «очень-очень крупные», также в игре неким образом будут представлены боги. Мир игры состоит из двух крупных городов, множества городков поменьше и, естественно, пространств между ними. Фанаты Pillars of Eternity должны оценить присутствие в Avowed знакомых существ.

Согласно утечке, разработка Avowed ведётся уже два года, а если учитывать период препроизводства, то два года и семь месяцев. В настоящее время проект находится в стадии активного производства, команда разработчиков ещё будет увеличиваться, а релиз планируется на конец 2022 или начало 2023 года. В общем, ждать ещё долго.

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В Сеть попали первые подробности амбициозной ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment
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