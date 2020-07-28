CD Projekt RED продолжает знакомить интересующихся Cyberpunk 2077 игроков с районами мегаполиса Найт-Сити. Нам уже рассказали о пустошах, где напрочь отсутствует контроль за вредными выбросами, об элитном районе Вестбрук, бедном районе Санто-Доминго и «районе контрастов» Хейвуд. Теперь настала пора публикации концепт-артов и краткого описания района Пасифика, который проектировался как своеобразный туристический рай на берегу океана.

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Согласно внутриигровому «лору», Пасифика мог стать приносящим огромный доход курортным районом, но так сложилось, что инвестиции в его строительство и развитие иссякли, мечты разбились о суровую реальность, и в итоге район, проектировавшийся как одна из визитных карточек Найт-Сити, стал одним из неблагополучных районов города, полностью перешедших под контроль местных криминальных группировок. Органы правопорядка объезжают Пасифику стороной, так что местных жителей «крышуют» всё те же бандиты.

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Напомним, что Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября. Разработчики обещают, что больше переносов выхода не произойдёт.