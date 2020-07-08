CD Projekt RED активно использует Twitter, чтобы вводить потенциальных игроков в лор Cyberpunk 2077 и подробно рассказывать о городе Найт-Сити. Сегодня, например, разработчики показали концепт-арты района Вестбрук (Уэстбрук), который считается одним из лучших мест для жизни и развлечений в Найт-Сити.

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Здесь живёт элита города, знаменитости и крупные корпоративные руководители, сюда приезжают те, у кого есть деньги, и те, кто создают иллюзию их наличия, оформляя кредиты в банках и спуская всё состояние за одну ночь. Видимо, игра стоит свеч, хотя нам, простым пролетариям, этого не понять.

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Стоит напомнить, что релиз Cyberpunk 2077 недавно был отложен до 19 ноября.