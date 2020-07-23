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На свежих концепт-артах Cyberpunk 2077 показали загрязнённые пустоши вокруг Найт-Сити

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CD Projekt RED продолжает потихоньку вводить нас в «лор» игрового мира Cyberpunk 2077. Разработчики уже показали несколько районов Найт-Сити вместе с их кратким описанием, теперь очередь дошла до неблагоприятных для жизни Пустошей вокруг мегаполиса.

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В пустошах практикуется неконтролируемая добыча ресурсов, наблюдается тотальное загрязнение почвы и воздуха, и в целом всё очень бедно и безрадостно, однако для знающих людей здесь открываются практически безграничные возможности. Сам мегаполис Найт-Сити, в котором также полно проблем и процветает расслоение общества, на фоне пустошей выглядит настоящим оазисом.

Вместе с тем разработчики опубликовали концепт-арт панорамного вида на Найт-Сити, на котором помимо самого города можно заметить огромную занятую солнечными панелями территорию и многочисленные... теплицы?

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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Неплохо, я бы даже сказал отлично! Может из этого т.н. "пунка" что-то хорошее выйдет.
На свежих концепт-артах Cyberpunk 2077 показали загрязнённые пустоши вокруг Найт-Сити
Inttz
14:56
Действительно)Пропускная способность PCI-E 4.0 x8 выше,чем PCI-E 3.0 x8,но в два раза ниже,чем PCI-E 4.0 x16
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