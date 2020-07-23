На свежих концепт-артах Cyberpunk 2077 показали загрязнённые пустоши вокруг Найт-Сити
CD Projekt RED продолжает потихоньку вводить нас в «лор» игрового мира Cyberpunk 2077. Разработчики уже показали несколько районов Найт-Сити вместе с их кратким описанием, теперь очередь дошла до неблагоприятных для жизни Пустошей вокруг мегаполиса.
реклама
В пустошах практикуется неконтролируемая добыча ресурсов, наблюдается тотальное загрязнение почвы и воздуха, и в целом всё очень бедно и безрадостно, однако для знающих людей здесь открываются практически безграничные возможности. Сам мегаполис Найт-Сити, в котором также полно проблем и процветает расслоение общества, на фоне пустошей выглядит настоящим оазисом.
Вместе с тем разработчики опубликовали концепт-арт панорамного вида на Найт-Сити, на котором помимо самого города можно заметить огромную занятую солнечными панелями территорию и многочисленные... теплицы?
реклама
реклама
Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила