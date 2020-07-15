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Неблагополучный район Найт-Сити на свежих концепт-артах Cyberpunk 2077

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CD Projekt RED продолжает с завидной регулярностью создавать информационные поводы вокруг Cyberpunk 2077. Будучи типичным мегаполисом, город Найт-Сити, где разворачивается действие Cyberpunk 2077, сочетает в себе как богатые районы вроде недавно показанного Уэстбрука, так и неблагополучные «муравейники» вроде Санто-Доминго, концепт-артами которого несколько часов назад поделились разработчики.

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Согласно «лору» Cyberpunk 2077, Санто-Доминго — это один из старейших районов Найт-Сити. Ныне корпорации используют его как полигон для промышленных проектов, снося старые заводы и фабрики, чтобы освободить место для новых. Местные жители при этом влачат жалкое существование в огромных перенаселённых жилых комплексах и мечтают о лучшей жизни.

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Cyberpunk 2077 запланирована к выходу 19 ноября.

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