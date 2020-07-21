Хейвуд — район контрастов: авторы Cyberpunk 2077 показали концепт-арты ещё одного района Найт-Сити
CD Projekt RED продолжает время от времени публиковать интересные (и не очень) подробности Cyberpunk 2077 и, в частности, потихоньку и в сжатом виде рассказывает нам о различных районах города Найт-Сити. Будучи крупным футуристическим мегаполисом, в Найт-Сити находятся как богатые и архитектурно привлекательные районы вроде Вестбрука, так и трущобы Санто-Доминго.
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Есть, однако, также и «район контрастов» под названием Хейвуд (Heywood), где, согласно официальному описанию от разработчиков, сочетаются как современные небоскрёбы и парки на севере, так и негостеприимные трущобы на юге, где местные банды занимаются своими далеко не всегда законными делами.
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Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября на актуальных платформах. Версии для «некстгена» придётся подождать чуть дольше.
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