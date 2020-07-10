Ubisoft показала первый официальный тизер Far Cry 6
Сегодня в Сеть неожиданно просочилась информация о Far Cry 6, и Ubisoft, по всей видимости, решила, что не имеет смысла скрывать очевидное, и опубликовала в официальном Twitter-аккаунте серии Far Cry первый коротенький тизер новой игры. Самое главное скрывается непосредственно в подписи к тизеру — «Увидимся в воскресенье на Ubisoft Forward». Таким образом Ubisoft подтвердила догадки о том, что полноценный показ Far Cry 6 состоится именно 12 июля.
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Из сегодняшней утечки следует, что в Far Cry 6 мы отправимся в «застывшее во времени» райское тропическое государство Яра, в котором к власти пришёл диктатор Антон Кастилло, стремящийся восстановить былое величие нации. Кастилло вовлекает в амбициозные дела своего сына Диего, черты лица которого сильно напоминают харизматичного негодяя Вааса из Far Cry 3. Бытует мнение, что Far Cry 6 — приквел Far Cry 3, но в таком случае порядковый номер будет сильно сбивать игроков с толку.
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Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp— Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020
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Релиз игры, если утечка полностью достоверна, планируется на 18 февраля следующего года.
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