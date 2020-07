Сегодня в Сеть неожиданно просочилась информация о Far Cry 6, и Ubisoft, по всей видимости, решила, что не имеет смысла скрывать очевидное, и опубликовала в официальном Twitter-аккаунте серии Far Cry первый коротенький тизер новой игры. Самое главное скрывается непосредственно в подписи к тизеру — «Увидимся в воскресенье на Ubisoft Forward». Таким образом Ubisoft подтвердила догадки о том, что полноценный показ Far Cry 6 состоится именно 12 июля.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Из сегодняшней утечки следует, что в Far Cry 6 мы отправимся в «застывшее во времени» райское тропическое государство Яра, в котором к власти пришёл диктатор Антон Кастилло, стремящийся восстановить былое величие нации. Кастилло вовлекает в амбициозные дела своего сына Диего, черты лица которого сильно напоминают харизматичного негодяя Вааса из Far Cry 3. Бытует мнение, что Far Cry 6 — приквел Far Cry 3, но в таком случае порядковый номер будет сильно сбивать игроков с толку.

реклама Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

реклама

Релиз игры, если утечка полностью достоверна, планируется на 18 февраля следующего года.