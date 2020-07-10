Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сеть утекли первые подробности Far Cry 6

13
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Бочка с информацией о новых играх Ubisoft не выдерживает внутреннего давления, в результате чего из неё в Сеть постоянно просачивается всё новая и новая информация. Уже два раза утекал геймплей Assassin’s Creed Valhalla, теперь же настал черёд Far Cry 6, которая ещё не была представлена официально.

реклама

В азиатском разделе PlayStation Store была обнаружена страничка Far Cry 6, обложка, а также первые сюжетные подробности. Согласно утечке, действие Far Cry 6 развернётся в застывшем во времени райском тропическом государстве Яра, а нашим антагонистом станет Антон Кастилло, местный диктатор, одержимый идеей восстановления былого величия своей нации. Роль Антона Кастилло, как ранее сообщали утечки, исполнил Джанкарло Эспозито.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

По всей видимости, методы, которыми Кастилло восстанавливает это самое былое величие Яра, совсем не по нраву местному населению, и по закону жанра в стране образуется Сопротивление, частью которого будет Дани Рохас, наш главный герой.

реклама

Сообщается, что в Far Cry 6 будет богатый игровой мир, в котором можно будет посетить как «бетонные джунгли», так и насладиться красотой первозданной тропической природы.

Скорее всего, официальный анонс игры состоится в это воскресенье, 12 июля, в рамках мероприятия Ubisoft Forward. Там же покажут Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla и другие ожидаемые проекты компании.

Оценитe материал
рейтинг: 3.8 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

ubisoft far cry 6
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Сеть утекли первые подробности Far Cry 6
13
Sniper Ghost Warrior Contracts наконец-то окупилась и стала приносить прибыль
+
Microsoft планирует и дальше приобретать новые игровые студии
1
Благодаря Microsoft авторам Psychonauts 2 удалось вернуть в игру вырезанный контент
+
Valve пришлось отменить разработку Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 из-за проблем с движком Source 2
19
Sony вложила $250 миллионов в Epic Games
20

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 98
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
2 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
135
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
18
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
25
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
16
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
5
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
8
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть вторая
3
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
1

Сейчас обсуждают

Haustmyrkr
15:29
Тагда сэбэ такой игра аставь, да.
В Сеть утекли первые подробности Far Cry 6
Morder
15:27
Какое конкретно чудо от AMD впереди. И впереди чего?
Sony вложила $250 миллионов в Epic Games
SVG4K
15:26
Вот запилят наши Baikal Graphics Engine, на уровне Рива128, сразу масса народу скажет - вот, опять, ниочем. Похоже мы больше китайские патриоты чем собственные.
Китайский производитель процессоров x86 Zhaoxin готовит свои собственные дискретные графические карты на основе 28-нм техпроцесса
Riff Rider
15:24
Кто-то его знает? Моя вот 1660Ti не тянет...
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
Riff Rider
15:24
Это было бы слииииишком шикарно)
NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с трассировкой лучей по очень привлекательной цене
Максим Ширшов
15:23
Слились-не слились - какие-то детские рассуждения. Твой стиль ведения диалога унижает тебя, а ты этого не понимаешь. Нравится интел, да пожалуйста, но зачем демонстрировать свое невежество, нетерпимос...
Настольные процессоры Intel 11-го поколения семейства Core i7 могут получить 8 ядер и всего лишь 12 потоков
korn87
15:23
вулкан быстрее и на нв и на амд
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
korn87
15:23
не всегда, уже есть примеры
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
Иван Иванов
15:22
тоже не совсем понял почему вулкан прогнал на зеленых,а директ на красных - нет
Core i7-6400T VS Threadripper 1950X в World War Z с видеокартами GTX 1080 Ti и Radeon VII
Inqizitor
15:22
Были 1, 3, 4 части. Всё, не нужны острова. Про Америку можно Южную, например. А если в 6 части сделают остров - это будет означать полную творческую импотенцию Юбисофта.
В Сеть утекли первые подробности Far Cry 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем