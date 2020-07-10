Бочка с информацией о новых играх Ubisoft не выдерживает внутреннего давления, в результате чего из неё в Сеть постоянно просачивается всё новая и новая информация. Уже два раза утекал геймплей Assassin’s Creed Valhalla, теперь же настал черёд Far Cry 6, которая ещё не была представлена официально.

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В азиатском разделе PlayStation Store была обнаружена страничка Far Cry 6, обложка, а также первые сюжетные подробности. Согласно утечке, действие Far Cry 6 развернётся в застывшем во времени райском тропическом государстве Яра, а нашим антагонистом станет Антон Кастилло, местный диктатор, одержимый идеей восстановления былого величия своей нации. Роль Антона Кастилло, как ранее сообщали утечки, исполнил Джанкарло Эспозито.

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По всей видимости, методы, которыми Кастилло восстанавливает это самое былое величие Яра, совсем не по нраву местному населению, и по закону жанра в стране образуется Сопротивление, частью которого будет Дани Рохас, наш главный герой.

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Сообщается, что в Far Cry 6 будет богатый игровой мир, в котором можно будет посетить как «бетонные джунгли», так и насладиться красотой первозданной тропической природы.

Скорее всего, официальный анонс игры состоится в это воскресенье, 12 июля, в рамках мероприятия Ubisoft Forward. Там же покажут Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla и другие ожидаемые проекты компании.