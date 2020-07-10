В Сеть утекли первые подробности Far Cry 6
Бочка с информацией о новых играх Ubisoft не выдерживает внутреннего давления, в результате чего из неё в Сеть постоянно просачивается всё новая и новая информация. Уже два раза утекал геймплей Assassin’s Creed Valhalla, теперь же настал черёд Far Cry 6, которая ещё не была представлена официально.
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В азиатском разделе PlayStation Store была обнаружена страничка Far Cry 6, обложка, а также первые сюжетные подробности. Согласно утечке, действие Far Cry 6 развернётся в застывшем во времени райском тропическом государстве Яра, а нашим антагонистом станет Антон Кастилло, местный диктатор, одержимый идеей восстановления былого величия своей нации. Роль Антона Кастилло, как ранее сообщали утечки, исполнил Джанкарло Эспозито.
По всей видимости, методы, которыми Кастилло восстанавливает это самое былое величие Яра, совсем не по нраву местному населению, и по закону жанра в стране образуется Сопротивление, частью которого будет Дани Рохас, наш главный герой.
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Сообщается, что в Far Cry 6 будет богатый игровой мир, в котором можно будет посетить как «бетонные джунгли», так и насладиться красотой первозданной тропической природы.
Скорее всего, официальный анонс игры состоится в это воскресенье, 12 июля, в рамках мероприятия Ubisoft Forward. Там же покажут Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla и другие ожидаемые проекты компании.
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