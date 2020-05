Многим бывалым пользователям Steam в это порой трудно поверить, но ещё остались игроки, которые не приобрели на многочисленных распродажах все те игры, которые их интересуют. Поэтому информация об очередной крупной распродаже в Steam вполне актуальна; чем и воспользовался портал Steam Database (SteamDB), на просторах которого сегодня появилась информация о дате начала и окончания летней распродажи в магазине Valve. Утечка гласит, что акция стартует 25 июня и продлится ровно две недели — до 9 июля.

Судя по тому, что предыдущие летние распродажи в Steam начинались именно в конце июня, информация выглядит вполне правдоподобно.

А если вам не хочется ждать, то сегодня Square Enix устроила в Steam благотворительную распродажу своих пятидесяти четырёх игр, в числе которых серии Tomb Raider, Thief, Deus Ex, Just Cause и другие. Весь набор можно приобрести всего за 904 рубля, или с 95-процентной скидкой. Выручку с продаж Square Enix направит в благотворительные организации Европы и Северной Америки.