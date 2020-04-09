В Epic Games Store раздают Sherlock Holmes и Close to the Sun, на очереди Just Cause 4
У компании Epic Games всё идёт по плану — в цифровом магазине EGS случилась новая раздача. До 18:00 16 апреля будут доступны следующие проекты: Close to the Sun и Sherlock Holms Crimes and Punishments. Примечательно, что ещё неделю назад мы знали только про «Шерлока», теперь же к этой игре добавился экшен от первого лица с элементами хоррора.
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Как и положено, мы уже знаем о составе новой раздачи в Epic Games Store, которая случится после 16 апреля. Так, любители «халявы» точно могут рассчитывать на бесплатную версию Just Cause 4. Ещё будет гоночная игра Wheels of Aurelia от инди-разработчиков, которая представляет закономерно меньший интерес
рекламаЧто касается Sherlock Holms Crimes and Punishments, то это проект 6-летней давности, седьмая по счёту игра в серии «Приключения Шерлока Холмса». Изначально игра выходила ещё на PlayStation 3 и Xbox 360. Игроку в этом проекте нужно было раскрыть шесть различных преступлений. Примечательно, что некоторые из них были прямыми адаптациями оригинальных произведений Артура Конан Дойла.
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