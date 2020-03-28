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Quantum Error — шутер с элементами хоррора, который выйдет на PlayStation 5

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Разработчики из студии TeamKill Media анонсировали свою новую игру — Quantum Error. Проект представляет собой шутер с элементами хоррора, действие которого происходит в будущем. И в космосе, ага. Он должен будет поступить в продажу на PlayStation 4 и, представьте себе, PlayStation 5. Анонс сопроводили трёхминутным трейлером, после просмотра которого вопросов остаётся больше, чем ответов.

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Например, нам решительно непонятно, почему в будущем бойцы неизвестного подразделения пользуются современными аналогами оружия, никакого футуризма. А ещё в видео очень мало ярких красок. Всё какое-то тёмное, дёрганое и непонятное. Осмелимся предположить, что подобным образом авторы пытаются скрыть огрехи и бедность геймдизайна. Будем рады ошибиться.

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В заключение напомним, что до настоящего момента TeamKill Media была известна благодаря выпуску по Kings of Lorn: The Fall of Ebris. Не спешите гуглить этот проект, мы оперативно даём справку: довольно посредственный хоррор с «примесью» фэнтези. То есть, со скелетами, драконами и рогатыми великанами. Средний рейтинг в Steam — 64% на основании аж 28 пользовательских рецензий.

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