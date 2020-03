Ситуация с коронавирусом в мире пока далека от хотя бы минимально приемлемой, и принимаемые меры карантина продолжают бить по экономике и развитию различных проектов. В том числе, естественно, и видеоигр. Практически все крупные и не очень разработчики игр перешли на режим удалённой работы, и хотя теоретически это не должно негативным образом повлиять на процесс, предупредить о возможных последствиях всё же стоит.

С соответствующими заявлениями выступили сегодня Sony и Microsoft. В целом, ситуация в их подопечных студиях сравнительно стабильная и пока вся работа идёт по плану. Но поскольку загадывать сейчас ничего нельзя, крупнейшие платформодержатели решили заранее уведомить сообщество о том, что первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизней своих сотрудников, поэтому исключать возможность замедления разработки игр и, как следствие, переноса их релизов, нельзя.

Ближайший крупный релиз для косноли от Sony — The Last of Us Part II — должен состояться в конце мая, и вряд ли карантинные меры серьёзным пагубным образом скажутся на проекте, разработка которого уже на финишной прямой. У Microsoft же на горизонте маячит релиз Gears Tactics, который должен состояться в конце апреля. Та же ситуация — близость релиза, переживать вряд ли стоит. А вот судьба проектов, выходящих в отдалённой перспективе, пока под вопросом.