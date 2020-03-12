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Через неделю симулятор больницы Two Point Hospital получит «экологическое» дополнение

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Бороться за чистое небо над головой нынче очень модно, и занимаются этой, с позволения сказать, деятельностью, люди от мала до велика. Решили не оставаться в стороне и разработчики симулятора управляющего больницей Two Point Hospital, которые несколько часов назад представили для игры дополнение Off the Grid.

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По сюжету дополнения, нам нужно будет помочь Табите Флюгер переизбраться на пост мэра округа, в котором разворачиваются действия игры. Всё верно: госпожа Флюгер не придумала ничего лучше, как хвататься за «зелёные» технологии. В игре появятся новые строения, а также новые шуточные заболевания, такие, как репчатость, зайчатки разума, камин (да, камин, а не камни) в почках и другие.

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Релиз дополнения Off the Grid состоится через неделю — 18 марта.

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