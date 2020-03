Бороться за чистое небо над головой нынче очень модно, и занимаются этой, с позволения сказать, деятельностью, люди от мала до велика. Решили не оставаться в стороне и разработчики симулятора управляющего больницей Two Point Hospital, которые несколько часов назад представили для игры дополнение Off the Grid.

По сюжету дополнения, нам нужно будет помочь Табите Флюгер переизбраться на пост мэра округа, в котором разворачиваются действия игры. Всё верно: госпожа Флюгер не придумала ничего лучше, как хвататься за «зелёные» технологии. В игре появятся новые строения, а также новые шуточные заболевания, такие, как репчатость, зайчатки разума, камин (да, камин, а не камни) в почках и другие.

Релиз дополнения Off the Grid состоится через неделю — 18 марта.