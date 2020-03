Коронавирус COVID-19 продолжает быть головной болью для государств в целом и для организаций в частности. Несколько часов назад руководство студии Bungie, сейчас активно занимающейся поддержкой Destiny 2, сообщило о принятых мерах предосторожности для своих сотрудников в связи с распространением коронавируса по США и, в частности, в окрестностях Сиэтла, где расположена штаб-квартира Bungie.

реклама

Bungie создала инфраструктуру, позволяющую сотрудникам студии удалённо общаться друг с другом и продолжать работать над развитием Destiny 2. Проще говоря, разработчики теперь будут трудиться дома, не посещая офис.

реклама

Впрочем, из-за данной пертурбации сроки выхода обновлений для Destiny 2 могут сместиться: Bungie заранее просит отнестись к этому с пониманием. Два ближайших обновления — Season of the Worthy и Trials of Osiris — выйдут в срок: 10 и 13 марта соответственно.