Naughty Dog прокомментировала возможность выхода The Last of Us Part II на PC
Некоторое время назад в Сети всплывала информация о том, что студия Naughty Dog ищет специалиста, который бы разбирался в архитектурах NVIDIA и AMD, а также был знаком с принципами работы DirectX 12. Сообщество закономерно предположило, что эксклюзивность The Last of Us Part II для PlayStation 4 временная, и рано или поздно проект доберётся до PC.
рекламаНо это не так. На днях директор Naughty Dog по коммуникациям Арне Мейер прокомментировал в своём Twitter вопрос одного из подписчиков, который интересовался возможностью выхода The Last of Us Part II на компьютерах и консолях Xbox. Господин Мейер заявил, что на данных платформах игра не появится: The Last of Us Part II — эксклюзив для PlayStation, который выйдет на PS4 и PS4 Pro в мае.
рекламаИ хотя некоторые пользователи вспомнили, что в своё время таким же «эксклюзивом для PlayStation» была Death Stranding, PC-версия которой официально выйдет этим летом, важно помнить, что информация о компьютерной Death Stranding поступала задолго до соответствующего анонса. Ничего подобного касательно The Last of Us Part II не было.
Релиз The Last of Us Part II запланирован на 29 мая. Проект настолько амбициозен, что Naughty Dog считает, что он переопределит понятие AAA-игр.
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