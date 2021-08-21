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Вступление

Я уже рассмотрел несколько интересных моделей роутеров, но пока не нашел универсального домашнего решения, которое бы устраивало большинство пользователей, и здесь на самом деле важную роль играет цена. Уже ясно, что большинству не сильно интересны стандарты беспроводных сетей последнего поколения и не все понимают, чем отличается WIFI 5 от WIFI 6, а основные пользователи вообще думают, что есть просто Wi-Fi, где надо найти сеть totoshka88 и просто ввести пароль из восьми цифр. В этом тоже нет ничего плохого: человек не может разбираться во всем сразу.

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Тут также не подходит правило: самое дорогое – значит самое лучшее. Искать устройство нужно по нескольким параметрам и для начала нужно определиться с набором функций, какие устройства нужно подключать, какие стандарты связи у беспроводных клиентов в вашей сети и какие дальнейшие перспективы ее развития. Просто если сейчас в вашей сети всего один смартфон с 802.11n, а все остальные устройства ac и ax, то нет смысла покупать роутер под старый стандарт. Между ac и ax пока еще можно выбирать, но уже надо понимать, чем именно ax лучше.

Еще пользователи обычно предпочитают использовать тот же маршрутизатор, что у них был до этого. Дело не в том, что человек становится за три года пользования фанатом конкретной марки, зачастую он просто не замечает его в обиходе – это и есть главное достоинство, когда оборудование не доставляет хлопот. Кто-то привыкает к постоянной борьбе с абонентским оборудованием оператора и это становится ритуалом, что вот сейчас надо перезагрузить и потом полчаса точно поработает. Я с таким мириться не могу и, наоборот, предпочитаю не замечать устройство, а все настройки в домашнем устройстве должны быть максимально простыми и понятными, а еще лучше делать все это прямо со смартфона.

Такие функции появляются в оборудовании все чаще. Сегодня мы посмотрим, насколько это просто и как это реализовано на примере универсального домашнего роутера ASUS RT-AX68U, а заодно рассмотрим его подробнее.

Модель не из дешевых, но многие устройства с поддержкой беспроводных сетей последнего поколения стоят дороже, чем схожее по функциональности оборудование, но стандарта 802.11ac.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка, фон преимущественно черный. Смотрится она респектабельно благодаря золотым вставкам и эмблемам. По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, несмотря на это, оно все же относится к среднему уровню, о чем свидетельствует надпись AX2700.

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер привлекательно, особенно если сравнивать с прошлым поколением. Он оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX2700. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax и теоретическая пропускная способность составляет приблизительно 2700 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1800 Мбит/с по 5 ГГц и еще 861 по 2.4 ГГц. Далее указана модель устройства – RT-AX68U. Ниже перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка AiMesh.

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Функция AiProtection.

InstantGuard VPN

Далее нам сообщают о функции родительского контроля и о процессоре с частотой 1.8 ГГц. Судя по тому, что количество ядер тут не указано, то нас ожидает сюрприз. В левом верхнем углу мы видим значок WIFI6, а снизу информацию о трехлетней гарантии.

С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, и какие его основные технические особенности. Коробка легко открывается, сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки не очень большой. Есть миниатюрный и очень симпатичный адаптер питания 1 9В, 1.75 А и патчкорд.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WiFi. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

Разобраться может абсолютно любой. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

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Еще есть четыре гарантийные карты, информация по безопасности и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Однако у меня была идея проверить работоспособность приложения ASUS Router app, но об этом позднее, а сейчас рассмотрим подробно само устройство.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер достаточно крупный по размерам, но по весу легкий. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется крупная печатная плата с радиаторами с двух сторон. Еще с одной из сторон есть много вентиляционных отверстий, а сам корпус устанавливается вертикально, что в данном случае очень удобно, а для охлаждения лучше не придумать.

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Устройство оборудовано тремя антеннами, которые сделаны несъемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу с сочетанием глянцевых и пластиковых полос, которые имитируют решетку. С обратной стороны именно так сделана решетка для охлаждения, а сверху находится хромированная крышка с антеннами и пятью небольшими индикаторами белого цвета. Спереди, в правой части снизу есть вставка с логотипом компании и эмблемой беспроводной сети WIFI6.

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата тоже крупная и виден сквозь решетку радиатор.

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На задней панели мы видим пять гигабитных портов RJ-45, один порт USB 3.0, один USB 2.0, клавишу выключателя, кнопки WPS и RESET и гнездо питания. Я напомню, что рабочее напряжение 19 В. Это тоже один из непонятных моментов, и я не понимаю, почему нет унификации.

Разбирать устройство не было никакого смысла, поскольку все известно о начинке и так. В качестве сердца выступает процессор Broadcom BCM4906, который включает в себя те самые два ядра Cortex-A53 с частотой 1.8 ГГц. И еще есть два чипа Broadcom BCM6410 для беспроводной сети 802.11ax.

Снизу устройства находится маркировочная табличка с информацией, а еще мягкая пористая полоска по периметру основания для устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

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По бокам устройства ничего нет. Даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

Сверху находится хромированная пластиковая крышка, а в правом углу, если смотреть спереди, можно увидеть пять небольших белых индикаторов, которые светятся не очень ярко. Причем в обычном режиме, когда есть интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть WIFI, горят все пять штук. Если устройство будет стоять высоко, то их видно не будет, и в темноте они светятся не очень ярко, поэтому мешать не будут.

На портах Ethernet индикации нет, и в целом на устройствах компании ASUS мне это не нравится, что нет индикации линка по каждому порту. Иногда это крайне неудобно.

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Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств: можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

И в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет, иначе чудес не бывает.

Все. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

Для пользователей устройств ASUS прошлого поколения меню уже должно быть знакомо как пять пальцев. Это как BIOS материнской платы ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они схожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Получается, настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно – основное меню находится слева и оно предельно понятно.

Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Здесь же можно проверить скорость соединения.

Далее находится пункт «Анализатор трафика». Тут показано, какие приложения наиболее часто используют соединение, и скорости приема/передачи.

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

IPv6:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

ASUS Router app

Оценить мобильную версию приложения было одним из важных пунктов в тестировании устройства потому, что обычный веб-интерфейс мне уже приелся. Он симпатичный, удобный и простой, но я его вижу уже в сотый раз, и там нет ничего нового. Поэтому хотелось попробовать чего-то свежего и сначала я это испытал на своих Mikrotikах, потому что там тоже есть похожая утилита и нужно было с чем-то сравнить.

Проблема первичного подключения везде одинакова. Ненастроенный роутер надо сначала настроить через кабель, а потом заходить на него через приложение. Тут сразу появляется разумный вопрос: зачем тогда это нужно, ведь я один раз настрою, а потом поставлю эту елку с пятью лампочками и тремя палками на шкаф. А уже дальше смогу настраивать ее хоть с другого конца планеты. Вот тут производителям надо как следует подумать, но я бы остановился на NFC, как первичном инструменте сопряжения роутера и смартфона, а уже дальше есть разные сценарии. Пока же он должен быть в сети роутера, чтобы увидеть роутер.

Ладно, это мелочи, само приложение нужно для настройки и мониторинга.

Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Мы сразу видим меню, которое состоит из нескольких зон. В левом верхнем углу есть кнопка меню.

Там представлена разная справочная информация по настройкам, есть окно поддержки ASUS, можно переключиться на веб-интерфейс, а также поменять тему.

Еще на основной странице есть плюсик, который позволяет добавить новое устройство и появляется соответствующее меню.

Тут также можно добавить узел Mesh. Ниже находится изображение с роутером и информация о нем, а левее значок QoS. Они кликабельны. В первом случае мы попадаем на страницу с информацией о беспроводных сетях и адресах. Сразу показано качество сигнала.

Здесь можно задать местоположение оборудования, посмотреть прошивку, выполнить оптимизацию. После нажания соседней кнопки открывается другое меню с пунктами приложений для приоритезации трафика.

Здесь все подробно расписано и можно выбрать наиболее подходящий вариант. Далее в основном меню есть большой круг со статистикой соединения (прием/передача), а под ним три небольших кружка, которые ведут на другие страницы, а точнее одна из них уже открыта по самому левому кружку с глобусом. Когда нажимаем на домик, то видим карту сети.

Сверху показаны настройки WAN, а снизу количество клиентов. Далее значок с беспроводной сетью показывает имена двух диапазонов беспроводной сети.

Каждый из них настраивается отдельно. Наконец, в самом низу есть еще пять значков: «Главная», «Устройства», «Рекомендации», «Семья» и «Настройки». На главной странице мы находимся изначально.

Далее идет пункт устройства, где представлены все подключенные устройства. Нажав на каждое, можно посмотреть информацию отдельно. Доступен не только мониторинг, а можно, например, ограничить пропускную способность канала.

В рекомендациях находится справочная информация и ссылки на те страницы, которые позволяют осуществить нужные настройки.

Вкладка «Семья» позволяет настроить функцию родительского контроля для определенных групп пользователей.

В самом конце находится пункт «Настройки». Он открывает меню, которое сильно похоже по наполнению на левую колонку на основной странице веб-интерфейса.

Однако здесь не так все подробно представлено как там, и поэтому какие-то настройки удобнее делать за компьютером. Это объясняется тем, что банально проще и часть можно скопировать или загрузить из файла. Особенно это полезно для тех, у кого много VPN туннелей и куча проброшенных портов, DDNS и прочие интересные вещи. Лучше один раз сохранить конфигурацию и потом в случае чего загрузить ее, чем потом пытаться вспомнить настройки.

В целом мне все понравилось. Идея управлять устройством и посматривать за ним со смартфона хорошая, но мне кажется, что еще есть над чем поработать, чтобы какие-то элементы не дублировались, а настройки основные были проще, хотя управлять уже можно удаленно через свою учетную запись.

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не было под руками профессионального сетевого оборудования и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит. Приблизительно то же самое касается беспроводной сети. Вместо 802.11ax устройство работает только в ac и ниже.

ASUS RT-AX68U, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS RT-AX68U, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS RT-AX68U, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)





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Осталось взглянуть на новинку ASUS через тепловизор, чтобы понять уровень ее нагрева в работе.

Заключение

ASUS RT-AX68U – современное домашнее многофункциональное устройство для широкого спектра применения. На первый взгляд все как обычно и даже сложно к чему-то придраться, но несколько моментов есть. Как обычно, подводит отсутствие настенного крепежа, но здесь предусмотрена вертикальная установка и поэтому можно сэкономить часть площади. Несъемные антенны могут быть минусом, но не для всех.

В остальном это симпатичная модель, которая смотрится очень неплохо, а еще лучше работает. Можно сказать, что это слегка упрощенная версия новой модели ASUS RT-AX86U, сделанная специально для поклонников прошлой модели ASUS RT-AС68U. Но она отличается улучшенным и более современным внешним видом, а также начинкой. Здесь используется SoC Broadcom BCM4906, который представлен двумя ядрами Cortex-A53 с частотой 1.8 ГГц, и еще связка из двух Broadcom BCM6410. Нагрев устройства в работе даже при высокой окружающей температуре (30°C) очень умеренный, никаких 80-85°C, как на прошлом поколении, нет даже близко.

Роутер понравился стабильной работой и простотой настройки, однако у двухъядерного процессора могут быть проблемы с использованием шифрования. Ни для кого не секрет, что оно так или иначе использует ресурсы процессора, а поскольку тут всего пара ядер, то их загруженность доходит до 70-80%. Еще мне понравилось мобильное приложение для управления работой, настройки и мониторинга маршрутизатора. Нельзя сказать, что это полноценная замена, но настраивается почти все. При этом надо помнить, что первичную настройку все равно придется делать по старинке. Вот этот момент меня немного смутил. Думал, что можно будет как-то зайти в режиме первого запуска, но приложение просто не находит роутер, если смартфон не в его подсети, что выглядит логично.

В целом можно заметить, что новое поколение роутеров компании ASUS стало еще более стабильным, быстрым и функциональным. Нужно лишь не забывать периодически обновлять прошивку устройства, чтобы оно стало более безопасным, оптимизированным и надежным.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: