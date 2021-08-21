Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U

Новинка ASUS это современное домашнее многофункциональное устройство для широкого спектра применения со своими изюминками.
+
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Оглавление

Вступление

Я уже рассмотрел несколько интересных моделей роутеров, но пока не нашел универсального домашнего решения, которое бы устраивало большинство пользователей, и здесь на самом деле важную роль играет цена. Уже ясно, что большинству не сильно интересны стандарты беспроводных сетей последнего поколения и не все понимают, чем отличается WIFI 5 от WIFI 6, а основные пользователи вообще думают, что есть просто Wi-Fi, где надо найти сеть totoshka88 и просто ввести пароль из восьми цифр. В этом тоже нет ничего плохого: человек не может разбираться во всем сразу.

реклама

Тут также не подходит правило: самое дорогое – значит самое лучшее. Искать устройство нужно по нескольким параметрам и для начала нужно определиться с набором функций, какие устройства нужно подключать, какие стандарты связи у беспроводных клиентов в вашей сети и какие дальнейшие перспективы ее развития. Просто если сейчас в вашей сети всего один смартфон с 802.11n, а все остальные устройства ac и ax, то нет смысла покупать роутер под старый стандарт. Между ac и ax пока еще можно выбирать, но уже надо понимать, чем именно ax лучше.

Еще пользователи обычно предпочитают использовать тот же маршрутизатор, что у них был до этого. Дело не в том, что человек становится за три года пользования фанатом конкретной марки, зачастую он просто не замечает его в обиходе – это и есть главное достоинство, когда оборудование не доставляет хлопот. Кто-то привыкает к постоянной борьбе с абонентским оборудованием оператора и это становится ритуалом, что вот сейчас надо перезагрузить и потом полчаса точно поработает. Я с таким мириться не могу и, наоборот, предпочитаю не замечать устройство, а все настройки в домашнем устройстве должны быть максимально простыми и понятными, а еще лучше делать все это прямо со смартфона.

Такие функции появляются в оборудовании все чаще. Сегодня мы посмотрим, насколько это просто и как это реализовано на примере универсального домашнего роутера ASUS RT-AX68U, а заодно рассмотрим его подробнее.

450x355 32 KB

Модель не из дешевых, но многие устройства с поддержкой беспроводных сетей последнего поколения стоят дороже, чем схожее по функциональности оборудование, но стандарта 802.11ac.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка, фон преимущественно черный. Смотрится она респектабельно благодаря золотым вставкам и эмблемам. По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, несмотря на это, оно все же относится к среднему уровню, о чем свидетельствует надпись AX2700.

450x337 23 KB. Big one: 1000x748 87 KB

Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер привлекательно, особенно если сравнивать с прошлым поколением. Он оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX2700. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax и теоретическая пропускная способность составляет приблизительно 2700 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1800 Мбит/с по 5 ГГц и еще 861 по 2.4 ГГц. Далее указана модель устройства – RT-AX68U. Ниже перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка AiMesh.

реклама

450x256 20 KB. Big one: 1000x569 80 KB

Функция AiProtection.

450x219 25 KB. Big one: 1000x486 98 KB

InstantGuard VPN

450x242 19 KB. Big one: 1000x537 61 KB

Далее нам сообщают о функции родительского контроля и о процессоре с частотой 1.8 ГГц. Судя по тому, что количество ядер тут не указано, то нас ожидает сюрприз. В левом верхнем углу мы видим значок WIFI6, а снизу информацию о трехлетней гарантии.

С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

450x260 23 KB. Big one: 1000x578 98 KB

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, и какие его основные технические особенности. Коробка легко открывается, сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

450x263 26 KB. Big one: 1000x584 97 KB

Комплект поставки не очень большой. Есть миниатюрный и очень симпатичный адаптер питания 1 9В, 1.75 А и патчкорд.

450x287 18 KB. Big one: 1000x638 73 KB

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WiFi. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

450x263 30 KB. Big one: 1000x584 109 KB

Разобраться может абсолютно любой. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

реклама



450x245 16 KB. Big one: 1000x544 56 KB

Еще есть четыре гарантийные карты, информация по безопасности и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Однако у меня была идея проверить работоспособность приложения ASUS Router app, но об этом позднее, а сейчас рассмотрим подробно само устройство.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер достаточно крупный по размерам, но по весу легкий. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется крупная печатная плата с радиаторами с двух сторон. Еще с одной из сторон есть много вентиляционных отверстий, а сам корпус устанавливается вертикально, что в данном случае очень удобно, а для охлаждения лучше не придумать.

реклама

Устройство оборудовано тремя антеннами, которые сделаны несъемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом в конструкции.

450x324 20 KB. Big one: 1000x720 80 KB

Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу с сочетанием глянцевых и пластиковых полос, которые имитируют решетку. С обратной стороны именно так сделана решетка для охлаждения, а сверху находится хромированная крышка с антеннами и пятью небольшими индикаторами белого цвета. Спереди, в правой части снизу есть вставка с логотипом компании и эмблемой беспроводной сети WIFI6.

450x324 23 KB. Big one: 1000x720 85 KB

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата тоже крупная и виден сквозь решетку радиатор.

реклама

На задней панели мы видим пять гигабитных портов RJ-45, один порт USB 3.0, один USB 2.0, клавишу выключателя, кнопки WPS и RESET и гнездо питания. Я напомню, что рабочее напряжение 19 В. Это тоже один из непонятных моментов, и я не понимаю, почему нет унификации.

450x151 10 KB. Big one: 1000x336 39 KB

Разбирать устройство не было никакого смысла, поскольку все известно о начинке и так. В качестве сердца выступает процессор Broadcom BCM4906, который включает в себя те самые два ядра Cortex-A53 с частотой 1.8 ГГц. И еще есть два чипа Broadcom BCM6410 для беспроводной сети 802.11ax.

Снизу устройства находится маркировочная табличка с информацией, а еще мягкая пористая полоска по периметру основания для устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

236x300 11 KB. Big one: 786x1000 72 KB 236x300 10 KB. Big one: 786x1000 71 KB

реклама

По бокам устройства ничего нет. Даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

450x283 21 KB. Big one: 1000x628 80 KB

Сверху находится хромированная пластиковая крышка, а в правом углу, если смотреть спереди, можно увидеть пять небольших белых индикаторов, которые светятся не очень ярко. Причем в обычном режиме, когда есть интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть WIFI, горят все пять штук. Если устройство будет стоять высоко, то их видно не будет, и в темноте они светятся не очень ярко, поэтому мешать не будут.

На портах Ethernet индикации нет, и в целом на устройствах компании ASUS мне это не нравится, что нет индикации линка по каждому порту. Иногда это крайне неудобно.

450x345 16 KB. Big one: 1000x766 59 KB

реклама

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

450x216 8 KB. Big one: 1000x480 27 KB

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

450x216 8 KB. Big one: 1000x480 32 KB

реклама

Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств: можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

450x216 8 KB. Big one: 1000x480 29 KB

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

450x216 8 KB. Big one: 1000x480 32 KB

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

450x216 11 KB. Big one: 1000x480 48 KB

И в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

450x216 8 KB. Big one: 1000x480 31 KB

Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет, иначе чудес не бывает.

450x216 7 KB. Big one: 1000x480 24 KB

Все. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

450x450 36 KB. Big one: 912x912 112 KB

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

Для пользователей устройств ASUS прошлого поколения меню уже должно быть знакомо как пять пальцев. Это как BIOS материнской платы ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они схожи друг с другом.

450x450 36 KB. Big one: 912x912 113 KB

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

450x450 37 KB. Big one: 912x912 114 KB

Получается, настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно – основное меню находится слева и оно предельно понятно.

Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

450x450 38 KB. Big one: 912x912 126 KB

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

450x450 37 KB. Big one: 912x912 123 KB

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

450x450 30 KB. Big one: 912x912 102 KB

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

450x450 35 KB. Big one: 912x912 114 KB

Здесь же можно проверить скорость соединения.

450x450 36 KB. Big one: 912x912 116 KB

Далее находится пункт «Анализатор трафика». Тут показано, какие приложения наиболее часто используют соединение, и скорости приема/передачи.

450x450 35 KB. Big one: 912x912 122 KB

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

450x450 32 KB. Big one: 912x912 109 KB

Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

450x450 38 KB. Big one: 912x912 135 KB

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

450x450 40 KB. Big one: 912x912 145 KB

Локальная сеть:

450x450 27 KB. Big one: 912x912 88 KB

Интернет:

450x450 41 KB. Big one: 912x912 148 KB

Как видим, есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

450x450 33 KB. Big one: 912x912 118 KB

IPv6:

450x450 25 KB. Big one: 912x912 78 KB

VPN:

450x450 27 KB. Big one: 912x912 95 KB

Брандмауэр:

450x450 39 KB. Big one: 912x912 134 KB

Администрирование:

450x450 34 KB. Big one: 912x912 117 KB

Системный журнал:

450x450 34 KB. Big one: 912x912 118 KB

Сетевые утилиты:

450x450 31 KB. Big one: 912x912 111 KB

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

ASUS Router app

Оценить мобильную версию приложения было одним из важных пунктов в тестировании устройства потому, что обычный веб-интерфейс мне уже приелся. Он симпатичный, удобный и простой, но я его вижу уже в сотый раз, и там нет ничего нового. Поэтому хотелось попробовать чего-то свежего и сначала я это испытал на своих Mikrotikах, потому что там тоже есть похожая утилита и нужно было с чем-то сравнить.

Проблема первичного подключения везде одинакова. Ненастроенный роутер надо сначала настроить через кабель, а потом заходить на него через приложение. Тут сразу появляется разумный вопрос: зачем тогда это нужно, ведь я один раз настрою, а потом поставлю эту елку с пятью лампочками и тремя палками на шкаф. А уже дальше смогу настраивать ее хоть с другого конца планеты. Вот тут производителям надо как следует подумать, но я бы остановился на NFC, как первичном инструменте сопряжения роутера и смартфона, а уже дальше есть разные сценарии. Пока же он должен быть в сети роутера, чтобы увидеть роутер.

Ладно, это мелочи, само приложение нужно для настройки и мониторинга.

225x450 20 KB. Big one: 500x1000 74 KB

Уже первая страница очень информативная. Она показывает основную информацию такую как: модель роутера, его адрес, название беспроводной сети и загруженность канала на прием/передачу. Мы сразу видим меню, которое состоит из нескольких зон. В левом верхнем углу есть кнопка меню.

225x450 12 KB. Big one: 500x1000 38 KB

Там представлена разная справочная информация по настройкам, есть окно поддержки ASUS, можно переключиться на веб-интерфейс, а также поменять тему.

225x450 16 KB. Big one: 500x1000 62 KB

Еще на основной странице есть плюсик, который позволяет добавить новое устройство и появляется соответствующее меню.

225x450 17 KB. Big one: 500x1000 57 KB

Тут также можно добавить узел Mesh. Ниже находится изображение с роутером и информация о нем, а левее значок QoS. Они кликабельны. В первом случае мы попадаем на страницу с информацией о беспроводных сетях и адресах. Сразу показано качество сигнала.

225x450 20 KB. Big one: 1080x2160 216 KB

Здесь можно задать местоположение оборудования, посмотреть прошивку, выполнить оптимизацию. После нажания соседней кнопки открывается другое меню с пунктами приложений для приоритезации трафика.

225x450 20 KB. Big one: 500x1000 65 KB

Здесь все подробно расписано и можно выбрать наиболее подходящий вариант. Далее в основном меню есть большой круг со статистикой соединения (прием/передача), а под ним три небольших кружка, которые ведут на другие страницы, а точнее одна из них уже открыта по самому левому кружку с глобусом. Когда нажимаем на домик, то видим карту сети.

225x450 20 KB. Big one: 500x1000 72 KB

Сверху показаны настройки WAN, а снизу количество клиентов. Далее значок с беспроводной сетью показывает имена двух диапазонов беспроводной сети.

225x450 20 KB. Big one: 500x1000 74 KB

Каждый из них настраивается отдельно. Наконец, в самом низу есть еще пять значков: «Главная», «Устройства», «Рекомендации», «Семья» и «Настройки». На главной странице мы находимся изначально.

225x450 20 KB. Big one: 500x1000 73 KB

Далее идет пункт устройства, где представлены все подключенные устройства. Нажав на каждое, можно посмотреть информацию отдельно. Доступен не только мониторинг, а можно, например, ограничить пропускную способность канала.

225x450 22 KB. Big one: 500x1000 80 KB

В рекомендациях находится справочная информация и ссылки на те страницы, которые позволяют осуществить нужные настройки.

225x450 24 KB. Big one: 500x1000 83 KB

Вкладка «Семья» позволяет настроить функцию родительского контроля для определенных групп пользователей.

225x450 21 KB. Big one: 500x1000 72 KB

В самом конце находится пункт «Настройки». Он открывает меню, которое сильно похоже по наполнению на левую колонку на основной странице веб-интерфейса.

150x300 10 KB. Big one: 500x1000 70 KB 150x300 10 KB. Big one: 500x1000 69 KB 150x300 11 KB. Big one: 500x1000 78 KB

Однако здесь не так все подробно представлено как там, и поэтому какие-то настройки удобнее делать за компьютером. Это объясняется тем, что банально проще и часть можно скопировать или загрузить из файла. Особенно это полезно для тех, у кого много VPN туннелей и куча проброшенных портов, DDNS и прочие интересные вещи. Лучше один раз сохранить конфигурацию и потом в случае чего загрузить ее, чем потом пытаться вспомнить настройки.

В целом мне все понравилось. Идея управлять устройством и посматривать за ним со смартфона хорошая, но мне кажется, что еще есть над чем поработать, чтобы какие-то элементы не дублировались, а настройки основные были проще, хотя управлять уже можно удаленно через свою учетную запись.

225x450 24 KB. Big one: 500x1000 84 KB

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не было под руками профессионального сетевого оборудования и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит. Приблизительно то же самое касается беспроводной сети. Вместо 802.11ax устройство работает только в ac и ниже.

ASUS RT-AX68U, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

ASUS RT-AX68U, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

ASUS RT-AX68U, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Осталось взглянуть на новинку ASUS через тепловизор, чтобы понять уровень ее нагрева в работе.

450x300 25 KB. Big one: 1000x667 77 KB

Заключение

ASUS RT-AX68U – современное домашнее многофункциональное устройство для широкого спектра применения. На первый взгляд все как обычно и даже сложно к чему-то придраться, но несколько моментов есть. Как обычно, подводит отсутствие настенного крепежа, но здесь предусмотрена вертикальная установка и поэтому можно сэкономить часть площади. Несъемные антенны могут быть минусом, но не для всех.

В остальном это симпатичная модель, которая смотрится очень неплохо, а еще лучше работает. Можно сказать, что это слегка упрощенная версия новой модели ASUS RT-AX86U, сделанная специально для поклонников прошлой модели ASUS RT-AС68U. Но она отличается улучшенным и более современным внешним видом, а также начинкой. Здесь используется SoC Broadcom BCM4906, который представлен двумя ядрами Cortex-A53 с частотой 1.8 ГГц, и еще связка из двух Broadcom BCM6410. Нагрев устройства в работе даже при высокой окружающей температуре (30°C) очень умеренный, никаких 80-85°C, как на прошлом поколении, нет даже близко.

Роутер понравился стабильной работой и простотой настройки, однако у двухъядерного процессора могут быть проблемы с использованием шифрования. Ни для кого не секрет, что оно так или иначе использует ресурсы процессора, а поскольку тут всего пара ядер, то их загруженность доходит до 70-80%. Еще мне понравилось мобильное приложение для управления работой, настройки и мониторинга маршрутизатора. Нельзя сказать, что это полноценная замена, но настраивается почти все. При этом надо помнить, что первичную настройку все равно придется делать по старинке. Вот этот момент меня немного смутил. Думал, что можно будет как-то зайти в режиме первого запуска, но приложение просто не находит роутер, если смартфон не в его подсети, что выглядит логично.

В целом можно заметить, что новое поколение роутеров компании ASUS стало еще более стабильным, быстрым и функциональным. Нужно лишь не забывать периодически обновлять прошивку устройства, чтобы оно стало более безопасным, оптимизированным и надежным.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование маршрутизатор ASUS RT-AX68U.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser роутер маршрутизатор asus rt-ax68u

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
7
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
20

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры придумали, как повысить прибыль до 20% за счёт покупателей Эфира и обошли хардфорк London
53
Илон Маск: Dogecoin вскоре вытеснит Биткоин и займёт его место
29
Ведущий аналитик Bloomberg пояснил, почему Биткоин не дорожает до $100 000 и предсказал рост Эфира
38
nVidia: 80% всех проданных RTX 3000 во 2-м квартале достались геймерам
62
Процессоры Intel 12-го поколения получат значительный прирост IPC по сравнению с предшественниками
260
MIUI 12.5 принесла функцию расширения ОЗУ на смартфоны Xiaomi
3
20 августа DNS распродаёт GeForce RTX 3070/3080 Ti от 58 000 р, но видеокарт будет мало
21
Бесплатная раздача GTA V привлекла 7 миллионов новых пользователей
4
Intel выпустит игровой ноутбук на базе RTX 3070, ОЗУ к которому нужно будет докупать самостоятельно
15
RTX 4000 выпустят в середине 2022 года, а дефицит RTX 3000 продлится весь следующий год
77
Bethesda анонсировала «юбилейное» издание The Elder Scrolls V Skyrim
30
Спустя 7 лет Asus вернула в продажу GeForce GT 730 и собирается продавать её профессионалам за $100
29
Ремастер-версия Quake уже вышла на PC и консолях — с улучшенной графикой и поддержкой 4K
98
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
30
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
1
Battlefield 2042 можно будет получить в подарок при покупке видеокарт серии RTX 30
20
Глава NVIDIA прогнозирует дефицит видеокарт и в 2022 году
18
Процессоры AMD Ryzen 7000 не получат поддержку PCIe Gen5
33
Большие ядра в процессорах Intel Alder Lake потеряли инструкции AVX512, а малые нашли AVX2
56
Случайно оставленный напальчник нагревал RTX 3090 до 110°С
9

Сейчас обсуждают

Георгий Жуков
09:18
Бутербродные технологии картостроения.
Геймер нашел напальчник под термопрокладкой GeForce RTX 3090 Founders Edition
Георгий Жуков
09:17
это презерватив китайца, который собирал карту и баловался в рабочее время
Геймер нашел напальчник под термопрокладкой GeForce RTX 3090 Founders Edition
Георгий Жуков
09:16
Тоже самое, всё по закону.
Полиция Швейцарии вернула преступнику конфискованные Биткоины и сделала его миллионером
senseless
09:15
Вероятно все так. Но Маск живёт не только идеями, но и их воплощением. Считаю это плюсом и двигателем прогресса в целом. Если через 20 лет будет десять таких Масков - это тоже считаю плюсом. Это лучше...
Илон Маск лично представил робота Tesla Bot, переодевшись в него на сцене
Викула Станимирович
09:14
Заглот иди нaxyй
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Георгий Жуков
09:14
Ей цена 25К.
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Георгий Жуков
09:13
Это не спрос взлетел, это производство из -за локдаунов упало.
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Георгий Жуков
09:13
Если бы зарплату подняли в 5 раз, то норм, это инфляция я бы сказал, а так это получается обнищание.
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Me4tatelI&gt;
09:13
я играл в 5й акт или что это (позже, не помню через сколько, месяц или 2) где куча врагов но я просто продолжал уже ей играть а не снова играл где выбор перса (хотя я тот cgi-ролик не понял как и все ...
Началось открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected
Георгий Жуков
09:12
Кто в Америке - сломайте ебало Виталику.
Цены на видеокарты в РФ продолжают расти – GeForce RTX 3080 подорожала на 55 000 р за неделю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем