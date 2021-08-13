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Вступление

Ранее в лаборатории уже побывало несколько современных роутеров ASUS, и во всех применена технология Mesh. Ее смысл заключается в использовании нескольких беспроводных маршрутизаторов или точек доступа, которые объединены в одну общую беспроводную сеть и позволяют клиенту путешествовать между разными узлами без обрывов и переключений.

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На самом деле никакой хитрости тут нет: давно можно сделать список соответствия устройств, с их IP и MAC-адресами, и транслировать на все устройства сети. Также можно наладить и с безопасностью, если это одна подсеть. Иными словами, все дело в программной части, а аппаратная должна лишь обеспечивать синхронизацию, чтобы работать в одном стандарте, поэтому иногда доходит до смешного – эта функция не работает, если на двух устройствах разные прошивки.

Сейчас все перешло на другой уровень, стало гораздо стабильнее и организации стали развертывать подобные сети относительно давно. Однако именно с беспроводными сетями последнего поколения произошел очередной виток эволюции и связано это с возросшими скоростями при переходе от WIFI 5 к шестому поколению. Мы уже знаем, что полоса пропускания стала использоваться эффективнее, а задержки сократились. Поэтому если рассматривать многоканальное оборудование, то в нем фигурируют невероятные скорости вроде 5400 или 6000 Мбит/с. Такое по кабелю до сих пор хорошо выглядит там, где 10 Гбит/с массово еще не используется.

Изначально Mesh-сети предполагалось разворачивать в бизнес-центрах и торговых центрах, где все подвязано на охват площади и создание единой структуры, которую теоретически проще настраивать, обслуживать и осуществлять мониторинг. По факту все равно есть ограничения. За огромной сетью осуществлять контроль становится сложнее в плане безопасности, да и отказоустойчивость снижается. Банальный пример, пропало напряжение на одном узле и целый сегмент сети может остаться без связи. Приходится мудрить, делать кольца, резервные каналы и требовательнее относиться к оборудованию.

Однако, как обычно это бывает, технология из бизнес-сегмента перекочевывает в домашний и начинает развиваться там, где требования не такие суровые, а дома бывают и по 1000 кв. метров. У меня дом всего 200 кв. метров и мне хватает одного роутера, но иногда хочется сэкономить, особенно когда твои соседи по участку – родственники или просто хорошие приятели. Можно скинуться на линию пополам и ей пользоваться. Вот здесь и может пригодиться технология Mesh, и все могут оказаться счастливы, главное, чтобы был хороший сигнал и дома были рядом.

Можно использовать ту же витую пару, и я так уже делал, но тогда желательно отказаться от «воздушек» и вести кабель по земле. Ранее я так и делал, причем внешний кабель в пластиковой оболочке затолкал в ПНД трубу. Однако это все не так просто реализовать и не так уж дешево, если использовать хороший кабель с медными жилами, а не CCA. И вот мне выпала возможность попробовать что-то иное. Например, развернуть сеть Mesh с двумя узлами, один из которых будет основным, а второй – вспомогательным. Для этого есть специальная модель компании ASUS, которая называется ASUS ZenWIFI XD6.

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Это настоящий продукт премиум-уровня, рассчитанный на обеспеченных пользователей с большими площадями, которым нужна единая сеть, большое покрытие и высокая скорость нового стандарта WI-FI 6. Поэтому достаточно уже разговоров, пора переходить к изучению набора.

Упаковка и комплектация

Коробка немного похожа на большой брусок. Упаковка цветная, но все элементы серые или белые и лишь название переливается всеми цветами радуги. Прямо спереди мы видим, что изображено сразу два устройства. Это такая модификация, а есть и единичное устройство.

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Эти белые роутеры смотрятся необычно – белые пластиковые коробочки, без лампочек и антенн, а заднюю панель с портами нам здесь не спешат показывать. Так или иначе, но многие привыкли видеть роутер с большими антеннами и чем их больше, и они длиннее, тем сигнал как бы должен быть мощнее и пробивать любую бетонную стену. Оказывается, есть такой параметр, как коэффициент усиления и я на своем Mikrotik убедился, что даже без внешних антенн сигнал может быть таким сильным, что интернет уверенно работает на улице, за воротами участка.

Сверху мы видим, что устройство относится к классу AX5400. Я уже объяснял, что эти цифры берутся не с потолка. Это теоретическая пропускная способность, которую устройство обеспечивает по беспроводной сети. В итоге это может получиться как 4 канала по 1200 Мбит/с на 5 ГГц, плюс приблизительно 600 Мбит/с на 2.4 ГГц. Ниже всеми цветами радуги переливается наименование модели устройства - ASUS ZenWIFI XD6. Дальше нам поясняют его ключевые достоинства – покрытие WIFI везде, всегда под защитой.

В левом нижнем углу указана приблизительная площадь покрытия этого набора – 500 квадратных метров. Мы привыкли к метрической системе, а вот в футах получается 5400, что созвучно пропускной способности устройства.

Такие квартиры может и есть, но мне они не попадались, а вот в загородных домах такой площади я бывал. У меня дом гораздо скромнее и мне хватает всего одного роутера, но вот на два с половиной моих дома точно понадобилось бы еще одно устройство, поэтому похоже, что не обманывают.

Роутер предназначен для работы с беспроводными сетями WI-FI 6 и поддерживает ряд интересных технологий, о которых рассказывает производитель.

Одной из них является AiProtection. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор, какие его основные технические особенности.

С одного из торцов находится спецификация устройства. Она не очень большая, но основные моменты отмечены.

Модель ASUS ZenWIFI XD6 Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;

3 x 1 Гбит/с LAN Антенны 6 внутренних Память Flash 256 Мбайт Память RAM 512 Мбайт Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;

802.11b: до 11 Мбит/с;

802.11n: до 500 Мбит/с;

802.11ac: до 4333 Мбит/с;

802.11ax (2.4): до 574 Мбит/с;

802.11ax (5): до 4800 Мбит/с Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;WPA/WPA3-Personal;

WPS Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log Особенности AiMesh;

AiProtection PRO;

ASUS Router App;

MU-MIMO;

Guest Network Питание 12 В, 2 А Габариты 126.4 х 59.0 х 129.7 мм Масса 435 г

Характеристики модели смотрятся современно. Особенно это касается объема памяти, которого должно быть более чем достаточно.

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Коробка легко открывается и сверху сразу находятся два аппарата, упакованных в антистатические пакеты.

Под ними находится картонный лоток, а на дне под разделителем разместился комплект поставки. Он не очень большой, учитывая, что устройств два. Есть два адаптера питания 12 В, 2 А с заменяемыми штепселями. Патчкорд всего один.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WIFI. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по обновлению драйверов и работе с беспроводными сетями.

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К картинкам есть описание, все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

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На самом деле это не одно, а два устройства, и они абсолютно одинаковые. Здесь нет ведущего и ведомого пока они не настроены. В этом есть свои плюсы и минусы, но это все индивидуально для каждого случая.

Роутер достаточно компактный. По форме он представляет цилиндр с эллипсом в основании. Он изготовлен из белого пластика. В корпусе присутствуют вентиляционные отверстия: сверху, по бокам и снизу. Индикатор всего один спереди под золотым логотипом компании ASUS.

Он может принимать несколько цветов и состояний. Например, может гореть, может мигать быстро или медленно. Все это соответствует определенному состоянию устройства и в большинстве случаев этого достаточно, чтобы понять, что происходит с устройством.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не большая. Внизу мы видим две серые резиновые ножки и две кнопки: Reset и WPS.

Также внизу находится информационная табличка с информацией о устройстве. На ней представлено много всего интересного.

Сзади внизу находится три гигабитных порта RJ-45 LAN и один гигабитный WAN. Также присутствует разъем для питания. Индикаторов тут нет.

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Устройство разбирается сверху. Сначала нужно снять декоративную крышку, затем открутить пару винтов и снять пластиковый кожух. Внутри можно заметить печатную плату, крупный радиатор, антенны и плотную компоновку.

Известно, что сердцем является трехъядерный процессор Broadcom BCM6750 с архитектурой ARM-A7 и микросхема, отвечающая за беспроводную часть 4х4 802.11ax Broadcom BCM43684. Этот чип поддерживает полосу 160 МГц, MU-MIMO, 1024 QAM модуляцию и еще много чего интересного. Поэтому охлаждению здесь уделено максимальное внимание.

Также здесь можно обнаружить шесть антенн двух разных типов. Каждая подключается к своему собственному разъему на печатной плате.

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По бокам устройства присутствуют отверстия для вентиляции. Активного охлаждения нет, но нагрев здесь очень умеренный.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

Видно, что здесь можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку, группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Мне кажется, что это очень удобно.

Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Нам предлагают сначала настроить узел, однако здесь есть один нюанс.

Устройства оба должны быть сброшены, прошивка должна быть одинакова, чтобы избежать всяких недоразумений. Поэтому я бы рекомендовал сначала обновить оба устройства, а потом объединять их в одну сеть. В конце концов, это можно сделать позже.

Затем нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Все. Даже перезагрузки не требуется и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку на каждом устройстве и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Чтобы не было каких-то вопросов, функционал двух устройств абсолютно идентичен и каждое из них может быть основным узлом.

Поэтому есть смысл рассматривать только одно устройство, чтобы понять строение меню и основные функции. Изначально, мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню мне знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Многие пункты мне показались знакомы, хотя я уже лет 5-7 не настраивал маршрутизаторы этой компании. Это как BIOS материнской платы ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Да, получается иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно.

Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть. Эта процедура необходима для того, чтобы перенастроить уже созданную сеть или сделать ее заново. Сама процедура занимает определенное время, поэтому здесь торопиться не нужно, а необходимо просто подождать.

Еще здесь отображается информация о беспроводном канале между узлами. Отображается уровень сигнала, общее качество соединения и статистика по передаче данных.

Кроме этого, с основного узла можно управлять действиями на вспомогательном, для чего есть специальное меню

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где также можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AiProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Здесь же можно проверить скорость соединения.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей. Поскольку отсутствует USB, то нет целого пласта настроек по работе с ним.

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G у сетевой карты, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит/с.

ASUS ZenWIFI XD6, WIFI 2,4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS ZenWIFI XD6, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS ZenWIFI XD6, Intel I225-V маршрутизация

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)





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Заключение

ASUS ZenWIFI XD6 – это не просто роутер, а целый набор из двух одинаковых устройств, способных обеспечить большое покрытие высокоскоростной сети WI-FI 6. Это модель принципиально другого уровня, и поэтому производитель выделил ее в линейку Zen. Еще на примере Mikrotik hAP2 я понял, что мощный сигнал беспроводной сети может быть не только от огромных и толстых внешних антенн. Он может быть даже выше у встроенных в корпус, и длинная антенна не всегда означает лучшее качество сигнала. И здесь как раз работает это правило.

В симпатичных компактных корпусах разместились мощные устройства, которые обеспечивают хороший уровень сигнала и большое покрытие. Как уже упоминалось, на мой дом в 200 квадратных метров из трех этажей хватает одного такого роутера, а второй удалось разместить у соседей, дом которых через 12 метров от моего. В итоге получилось большое покрытие и сигнала без проблем хватало даже на улице. Напомню, что сама компания ASUS позиционирует ZenWIFI XD6 именно для дома, а не для создания профессиональных сетей. Отчасти об этом говорят возможности набора и настройки.

Например, отсутствует USB и соответственно ряд функций. Зато мы видим привычную мощную начинку у каждого устройства. Прежде всего это трехъядерный процессор Broadcom BCM6750 на архитектуре ARM-A7 с частотой каждого ядра 1500 МГц. Ему помогает мощный чип 4х4 802.11ax Broadcom BCM43684, который поддерживает полосу 160 МГц, MU-MIMO, 1024 QAM модуляцию и еще много чего интересного. Именно он обеспечивает высокую скорость работы в беспроводных сетях и стабильный и быстрый канал между двумя устройствами. Для этого внутри корпуса предусмотрено шесть антенн двух разных типов.

Первичное сопряжение модулей занимает какое-то время, но сами настройки простые и понятные, а оболочка веб-интерфейса мне уже запомнилась наизусть. Еще тут хорошо продуман пункт родительского контроля – устройство явно ориентировано на домашнего пользователя с большой квартирой или домом, где одного роутера на все не хватает. Что касается замечаний, то они классические: нет настенного крепления, нет портов USB, цена. Если вас они не смущают, а дом у вас огромный, то это неплохой вариант для развертывания Mesh сети в легкой и простой форме.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: