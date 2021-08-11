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Вступление

Несмотря на возникающие ограничения и сложности, компьютерная индустрия продолжает плановое развитие всех отраслей, начиная с процессорных технологий и заканчивая обновлениями модельного ряда корпусов. Производители ведут полноразмерные разработки, чтобы удовлетворять спрос.

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Помимо анонса твердотельных накопителей, компания MSI планирует выпуск новых систем жидкостного охлаждения серий S и P, а также разработала график выхода блоков питания… И это только те планы, о которых нас известили. Мы постараемся поскорее изучить актуальные новинки.

Модель MSI MAG CoreLiquid 280R входит в младшую серию MSI Arsenal Gaming и оснащена радиатором типоразмера 280 мм. Новая встроенная помпа, поворотный механизм логотипа, обновленные вентиляторы и высокая производительность ожидают пользователя, который захочет приобрести новинку. Проверим слова маркетологов.

Обзор MSI MAG CoreLiquid 280R

Упаковка и комплектация

У новинки необычная белая упаковка с приятными фотографиями самого продукта с синей подсветкой Mystic Light, подчеркивающая внешний вид MSI MAG CoreLiquid 280R.

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MSI MAG CoreLiquid серии R выделяются дизайном радиатора со встроенной помпой, механизмом поворота логотипа на водоблоке, конструкцией каналов охладителя и привлекательным оформлением. С торца коробки находится таблица с техническими характеристиками, из которых мы подчеркиваем много полезной информации. Например, используются мощные вентиляторы 140 мм с воздушным потоком 84 CFM, тихий насос со скоростью вращения 4200 об/мин.

Комплектация MSI MAG CoreLiquid 280R предлагает руководство пользователя и дополнительный переходник 3-Pin > Molex для питания помпы, брекеты под сокеты, Y-разветвитель для вентиляторов и тюбик термопасты на два нанесения.

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Следующие три пакетика разбиты на виды креплений – это фиксаторы вентиляторов, винты под сокеты AMD и Intel, отдельно располагаются стойки для разъема Intel LGA2011.

Внешний вид и особенности конструкции

При создании серии MSI MAG CoreLiquid R разработчикам была поставлена задача обновить дизайн и переработать конструкцию, с чем они отлично справились.

Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid R является не первой со встроенной в теле радиатора помпой, но компания MSI детальнее проработала задумку. Следующей изюминкой новинки становится внешний вид корпуса водоблока, получивший поворотный механизм с логотипом бренда и подсветкой, позволяя независимо от ориентации менять ракурс.

Модель MSI MAG CoreLiquid 280R построена с использованием радиатора типоразмера 280 мм с габаритами 312 х 140 х 27 мм, рассчитанного на установку двух вентиляторов 140 мм из комплекта. Возможно расширение до четырех. В конструкции используется шестнадцать каналов с рядами гофрированной ленты. Показатель FPI составляет 19-20 на дюйм.

В торцевой части располагаются два опрессованных фитинга, заправочное отверстие и техническая наклейка с кодом модели, серийный номером и показателями силы тока и напряжения помпы (0,34 А, 12В).

Непосредственно помпа MSI MAG CoreLiquid 280R перемещена от водоблока в тело радиатора, что должно обеспечить повышение ресурса ротора из-за отдаления от горячего источника тепла – процессора. Производитель не раскрывает детальные данные о механизме. Известно лишь использование керамического подшипника, заявленный ресурс 100 тысяч часов, тип подключения – 3-Pin и скорость вращения 4200 об/мин. Изменено и направление движение хладагента: теперь горячий поток протекает по крайним каналам, охлаждается вентиляторами, и лишь затем попадает в ротор.

На изученной модели MSI MAG CoreLiquid 360R из прошлого обзора скорость помпы не регулировалась даже понижением напряжения (способ управления DC), возможно тестовая плата вредничала. На новинке мы не заметили нинаких сложностей и смогли добиться от MSI MAG CoreLiquid 280R диапазона от 2100 об/мин до 4250 об/мин.

Корпус водоблока и радиатор соединены двумя шлангами в качественной нейлоновой оплетке, что мы видим повсеместно на новых готовых водянках. Длина составляет 370 мм.

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MSI MAG CoreLiquid 280R оснащена цилиндрической формы корпусом водоблока, верхняя часть вращается на 270°, позволяя подобрать необходимый вид внутри системы.

Он оснащен A-RGB подсветкой Mystic Light, по умолчании медленно переливается цветами радуги. На фотографии ниже представлены два крайних положения ракурса корпуса водоблока. Как говорилось ранее движущиеся части перемещены в тело радиатора.

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Основание водоблока выполнено из меди и имеет круглую форму. Оно защищено стикером, за которым прячется хорошая полировка.

На пятке располагается заметный горбик, который отчетливо проявляется с тестом металлической линейки.

Однако это не мешает получить от MSI MAG CoreLiquid 280R отличный отпечаток теплораспределительной крышки, что является одним из важнейших аспектов для получения высокой эффективности. Более того, данному образцу очень повезло: давненько мне не попадались такие хорошие результаты.

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На процессоре Intel Core i5-10600K мы видим отличное прилегание водоблока не только по центру, но и краям от медной подошвы.

Вентиляторы MSI MAG CoreLiquid 280R

MSI MAG CoreLiquid 280R использует два вентилятора типоразмера 140 мм с оригинальными прорезиненными корпусами и широкой крыльчаткой. На текущий момент они не выделены в отдельную серию.

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Перед нами девятилопастная структура с зазубринами на крыльчатке. За центральной наклейкой ротора скрываются светодиоды адресуемой подсветки. Код модели – APA1425M12, потребление до 4 Вт.

Скорость вращения официально заявлена 500 – 1800 об/мин, но нам удалось добиться более низкого диапазона, делая MSI MAG CoreLiquid 280R бесшумнее. В ходе тестирования получен порог 250 – 1770 об/мин.

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Подсветка вентиляторов получилась мягкой и равномерной, отдельные элементы не выбиваются и не ослепляют. Каждый вентилятор имеет спаренный коннектор 3-Pin ARGB, что позволяет их подключать последовательно и в итоге задействовать лишь один порт на материнской плате. Этому подвержен и водоблок с логотипом MSI, поэтому все элементы синхронизируются между собой.

Особенности сборки

Производителем максимально оптимизирован и унифицирован процесс сборки и установки жидкостной системы охлаждения MSI MAG CoreLiquid 280R, который повторяются у других моделей.

На первом шаге собирается бэкплейт со стойками и монтируется на материнской плате.

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Винты фиксируются пластмассовыми шайбами, процесс проходит с напряжением и небольшим воздействием физической силы.

В основании водоблока вставляется рамка в специальный паз, наносится термопаста и совмещаются монтажные отверстия. Комплектные винты с пружинами не дадут перетянуть и сорвать резьбу.

В дополнении отметим, что корпус водоблока капельку меньше аналогов, поэтому поворотные фитинги практически не влияют на соседний слот оперативной памяти даже на такого толстячка как Team Xtreem 8Pack.

Краткие технические характеристики

Модель MSI MAG CoreLiquid 280R Тип радиатора Двухсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 312 х 140 х 27 Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~10 800 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 4 х 140 Вентиляторов в комплекте, шт. 2 Маркировка вентиляторов MSI APA1425M12 Диапазон скоростей вращения, об/мин ~500-1800 RPM Масса системы с вентиляторами, г н/д Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~4200 ±200 RPM Высота подъема жидкости, мм H 2 O н/д Максимальная производительность, л/ч н/д Максимальное энергопотребление помпы, Вт 4.08 Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX ,LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;

AMD Socket AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система была перестроена в связи с постоянным обновлением модельного ряда и наличием необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 280R проводилось в составе следующих конфигураций:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора:

MSI MAG CoreLiquid 280R;



MSI MAG CoreLiquid 360R;



MSI MPG CoreLiquid K360;



Deepcool Castle 240 RGB V2;



EKWB EK-KIT Classic RGB P240;



Noctua NH-U12A;



Noctua NH-D15S chromax.black;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce GTX 1650;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА.

Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

Начнем тестирование СВО MSI с процессором Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались в штатном состоянии с уровнем потребления ~110 Вт. В таких условиях он демонстрировал стабильную частоту по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В в стресс-тесте LinX версии 0.9.5.

Для конкурентной борьбы были добавлены два топовых воздушных кулера Noctua NH-U12A и NH-D15S chromax.black, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищала Deepcool Castle 240 RGB V2, а кастомных контуров – EK-KIT Classic RGB P240. И, конечно же, я не мог не сравнить новинку с моделью MSI MAG CoreLiquid 360R.

Благодаря увеличенному радиатору и более мощным вентиляторам типоразмера 140 мм версия MAG CoreLiquid 280R демонстрирует высокую эффективность, проигрывая старшей модели лишь 2-3°C.

Тест с комплектными вентиляторами

Штатные частоты



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Разгоним процессор Intel Core i5-10600K до частоты 5000 МГц при напряжении 1.35 В, что поднимет уровень потребления до отметки 185 Вт.

С возросшим показателем TDP модель MSI MAG CoreLiquid 280R проявляет себя лучше благодаря более четкому отпечатку и хорошему контакту с теплораспределительной крышкой процессора. Последняя сильнее и равномернее прогревается, передавая тепло на основание водоблока, которое у тестового экземпляра MAG CoreLiquid 280R оказалось лучше, чем у старшей версии MAG CoreLiquid 360R.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



MSI MAG CoreLiquid 280R использует вентиляторы с двойным шарикоподшипником качения. Они остаются бесшумными до 850 об/мин, тихими – до 1500, комфортными – до 1600 об/мин.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м

Меньше – лучше



Скорость вращения помпы удается регулировать в диапазоне 2100 – 4250 об/мин.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Помпа MAG CoreLiquid 280R работает очень тихо, на максимальной скорости слышен едва заметный электрический гул, который маскируется работой вентиляторов и не мешает при обычной работе.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.1 м

Меньше – лучше



При анализе результатов стоит учесть, что у меня не самый горячий процессор и материнская плата с отличной подсистемой питания.

Заключение

Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid 280R оставила хорошее впечатление благодаря простому и интересному дизайну, хорошей эффективности, своей незамысловатости и приятным фирменным плюшкам.

Среди достоинств стоит отметить невысокий уровень шума и производительность, возможность менять ориентацию главного логотипа на водоблоке, не портя общий внешний вид, что часто бывает у моделей с длинными шлангами, а также простоту установки. При этом существенных недостатков не отмечено. Даже скромный тюбик термопасты не вызывает вопросов.

Подводя итоги, модель MSI MAG CoreLiquid 280R может стать хорошим выбором для пользователей, рассматривающих крупные, качественно исполненные СЖО с радиатором типоразмера 280 мм и со своими фишками.

Александр Андерсон

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