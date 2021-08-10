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Обзор телефона Philips Xenium E185

Телефон Philips – это универсальный мобильный спутник на все случаи жизни с аккумулятором, которого хватит на 40 дней.
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Оглавление

Вступление

При появлении мобильная связь была очень дорогой, а телефоны были огромными и стоили недешево. Постепенно все уменьшалось. Становилась меньше плата за использование, сами устройства становились все меньше и легче. У меня самым маленьким был Nokia 8210. Я так и не мог им нормально пользоваться из-за маленьких кнопок. Да и трубку приходилось держать или ближе к уху или ближе ко рту, чтобы лучше слышали.

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Именно с этим аппаратом я понял, что есть предел миниатюризации устройств, при достижении которого ими пользоваться еще комфортно, и это не вызывает каких-то трудностей. После этого я уже не гонялся за самыми маленькими и легкими устройствами, а выпускают их, к слову, даже сейчас. Например, компания Philips с моделью Xenium E111, которая на две головы выше старого Nokia 8210 при том, что это бюджетная модель, а то был средний сегмент. Это естественно, ведь прошло более 20 лет и современные смартфоны сегодня уже сами могут зарабатывать деньги и обходиться без хозяина.

Обычные мобильные трубки тоже производят и, судя по некоторым моделям, уже непонятно: то ли это утюг с GSM-модемом, то ли телефон с пауэрбанком. Фонарики сейчас есть даже в шариковых ручках или брелоках для ключей, поэтому таким уже не удивить. Можно без особого труда прикупить телефон за 1000 рублей и там будет куча полезных функций, однако производители всегда делают большую сетку моделей, чтобы каждый покупатель мог гибко подобрать себе устройство, которое точнее подходит под круг задач. Для кого-то важным является наличие емкого аккумулятора, кто-то выбирает устройство по размеру, а для кого-то самое главное – цена.

Каждый может найти себе то, что нужно у компании Philips. Ассортимент огромный, но для меня наиболее интересной стала модель Philips Xenium E185.

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По сути это мобильный телефон с двумя SIM-картами, слотом MicroSD, ярким фонариком, камерой и функцией зарядного устройства. На мой взгляд – идеальный набор для путешественника, которому постоянно нужно быть на связи. Понятно, что это не заменитель смартфона, а телефон с широкими функциональными возможностями. Это легкий и компактный мобильный аппарат, который можно использовать именно для разговоров в мобильных сетях. Давайте изучим его детальнее.

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Упаковка и комплектация

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Устройство поставляется в небольшой коробке ярко-оранжевого цвета. Все лаконично и без излишеств.

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Часть информации об устройстве находится на специальной наклейке с торца упаковки.

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Еще с одного бока перечислены три ключевые особенности. Экран, аккумулятор и камера. Наиболее важной деталью в этом устройстве является аккумулятор большой емкости, но об этом чуть позже. Пока просто заглянем внутрь коробки.

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Прямо сверху находится сам телефон, который дополнительно упакован в полупрозрачный антистатический пакет. Коробка представляет собой одну деталь из плотного картона. Она сложена специальным образом, образуя разделение между отсеками.

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В самом низу скрывается комплект поставки.

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Однако есть все самое необходимое: блок питания, кабель USB Type-A – Micro USB, аккумулятор и руководство пользователя.

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Почему кабель здесь вставляется в блок питания, а не выполнен вместе с ним слитно? Все дело в возможности использовать устройство как Power Bank. Поэтому роль кабеля здесь универсальная. Сначала ты заряжаешь телефон, а потом еще что-то с помощью этого же кабеля и телефона. И для этих целей на устройстве есть разъем USB Type-A.

Именно поэтому аккумулятор достаточно емкий для обычного сотового телефона. Понятно, что современным смартфонам уже нужно 5 000 мА*ч, чтобы протянуть один день, а здесь всего 3 100 мА*ч, но производитель заявляет о 40 сутках в режиме ожидания. В кругосветку ходить с таким аппаратом, жаль, нет сотовых вышек в океанах.

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Для зарядки в комплекте есть блок питания. Он не очень мощный и оборудован евро-вилкой. На конце стандартный разъем Micro USB.

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Он обеспечивает напряжение 5 В и силу тока 1.0 А. Ни о каких быстрых зарядках речи не идет, устройство заряжается с нуля до 100% более чем за 4 часа. Лучше просто поставить его заряжаться на ночь.

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Дизайн и особенности устройства

Конструкция телефона проста и понятна. Это классический моноблок с кнопками под экраном.

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Основные характеристики производителя:

  • Стандарт: 850/900/1800/1900 МГц, Bluetooth v3.0;
  • Размеры: 136 x 57 x 14.6 мм, масса 133.5 г;
  • Дисплей: TFT матрица, 320 х 240 пикселей, 2.8”;
  • Поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания;
  • До 999 часов в режиме ожидания;
  • До 37 часов в режиме разговора;
  • MP3-плеер, FM-радио;
  • Тип корпуса: моноблок;
  • Камера 0.3 Мпикс;
  • Слот для карты памяти MicroSD (карта памяти в комплект не входит, до 16 ГБ);
  • SMS;
  • Аккумулятор 3 100 мАч, Power bank;
  • Предустановленное ПО: отсутствует;
  • ОС: MTK Nucleus RTOS (MT6261D);
  • Функции: будильник, калькулятор, телефонная книга, фонарь, диктофон, камера;
  • Комплектация: телефон, аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, кабель micro-USB, инструкция на русском языке, гарантийный талон, коробка.

Масса и размеры очень небольшие, но уже ощутимые. 133 г всегда держать при себе можно, но это не 70 г, как у Xenium E111. Впрочем, назначение и функциональность телефонов различаются.

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Все детали корпуса изготовлены из пластика. Качество очень приличное, все панели идеально подогнаны. Скрипов и люфтов при использовании также не замечено. Мне не понравилась лишь глянцевая пластиковая поверхность экрана и кнопок под ним. Она быстро пачкается, и стирать следы непросто.

Понятно, что телефон бюджетный, но сделан на совесть.

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Задняя крышка изготовлена из упругого пластика. Снимается она очень тяжело, при том, что есть специальный паз, чтобы подцепить ногтем или монеткой. В этом есть свои плюсы, ведь крышка не откроется просто так и даже при падении не всегда отлетит.

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Защелки находятся на крышке и даже если они отломаются, можно будет просто заменить крышку, хотя при такой стоимости устройства это может быть неактуально.

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На самой крышке внутри присутствует наклейка с наименованием модели. Также здесь можно увидеть отверстие для камеры, а напротив динамика есть мелкие отверстия для прохождения звука.

Далее отметим два слота для обычных SIM-карт, слот для карт памяти MicroSD и информационную табличку с наименованием модели, серийным номером и номерами IMEI.

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Некоторые элементы здесь стальные для лучшей фиксации и надежности. Сверху предусмотрен большой и громкий динамик.

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Он закрыт тоненькой сеточкой. Рядом находится камера, которая закрыта защитным стеклом. Разрешение ее очень скромное по современным меркам, но она нужна не для изготовления качественных снимков, а чтобы быстро сфотографировать важную информацию. Только следует помнить, что без карты памяти снимки писать просто некуда.

Снизу находится разъем Micro USB для зарядки, USB Type-A для функции Power Bank, стандартный mini Jack 3.5 мм для наушников и отверстие микрофона.

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Сверху можно увидеть светодиодный фонарь. Он светит достаточно ярко, но на небольшое расстояние.

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Использование

Телефон поставляется с уже заряженным аккумулятором. Он лежит отдельно в пакетике, а не установлен в аппарат. Заряд примерно 80-85%. Поэтому прямо в магазине можно вставить SIM-карту, снять пленку с экрана и начать использование.

Для начала нужно будет установить лишь язык, время и дату.

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Сверху находится строка состояния. На ней показана информация об уровне сигнала каждого радиомодуля, наличие сообщений, активности звука и наличии карты памяти. В правом верхнем углу отображается шкала заряда.

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Ниже размещены крупные часы, под ними дата и день недели, операторы связи (соответственно установленным SIM-картам), а в самом низу подсказки для двух кнопок под экраном.

Навигация по меню и работа с устройством осуществляется при помощи стандартной клавиатуры, четырехпозиционного скругленного квадрата, кнопки в центре, кнопок «Отбой», «Прием» и двух кнопок выше, которые исполняют функции, подсказываемые на экране. Клавиатура и кнопки подсвечиваются.

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Экран TFT, разрешение составляет 240 х 320 пикселей. Присутствует даже видеоплеер.

Меню простое и понятное.

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В основном разделе находится девять иконок, которые отвечают за определенные функции или суб-меню. Первый раздел – мультимедиа. Функций в нем достаточно для подобного устройства. Есть видеокамера и диктофон. Все это работает при установке в телефоне карты памяти.

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Следующий значок открывает файлы пользователя. В данном случае считывается информация с карты памяти. Кириллица здесь поддерживается в полном объеме, никаких иероглифов нет.

При тестировании использовалась карта объемом 16 Гбайт. Она была отформатирована в FAT32, устанавливалась в другие устройства и тут читалась без проблем. Фотографии и музыка открываются встроенными средствами. Видео подтормаживает, но другого и не ожидалось.

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Далее следует значок фотокамеры. Она здесь есть, но сенсор по современным меркам маленький и хороших изображений не получить. Однако смысл у нее немного другой.

Во второй строке первым идет значок, открывающий контакты. Здесь можно записывать их в память телефона или SIM-карты. Читаются они аналогично. В данном случае я записал их на SIM-карту. Процедура не сложная, но надо приноровиться и, главное, сохранить в конце, а не закрыть, иначе ничего не выйдет.

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Отображаются контакты понятно и отлично читаются. Я бы не советовал использовать длинные имена потому, что потом будет не очень разборчиво. Максимум – фамилия и инициалы. Для удобства есть строка поиска, что подходит, когда контактов очень много.

Однако я не понял, как их можно выгружать или делать какие-то резервные копии. Хотя можно хранить их на SIM-карте, но это небезопасно. Следующий пункт – работа с сообщениями. Здесь все стандартно.

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Отправлять сообщения можно, но сейчас это не очень удобно и нет T9. Можно записать шаблоны в черновиках, а потом быстро отправлять набор стандартных фраз, но такая возможность пригодится не всем.

Далее идет история вызовов. Здесь тоже все понятно. В нижнем ряду первым пунктом стоит значок соединения.

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За ним скрыты настройка Bluetooth, обычное SIM-меню оператора и другие установки. Bluetooth настраивается очень просто.

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Далее следует органайзер. Там находится будильник, калькулятор, календарь, зарядка по USB и фонарик.

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Для последнего есть отдельное окно с изображением фонаря, чтобы было видно: работает он в данный момент или нет. В светлом помещении это действительно можно заметить лишь на экране, либо с торца устройства.

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Самый последний значок открывает меню настроек аппарата. Их достаточно много, но конкретно здесь я не смог настроить время до блокировки клавиатуры, при этом экран может светить бесконечно.

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С телефоном я пообщался неделю: в целом все удобно и понятно, но после смартфона непривычно. Логично его использовать как второй телефон. Все функции работают корректно, и даже пофотографировать можно.

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Прием сигнала уверенный. Разъема для внешней антенны я не нашел, а еще мне не хватало возможности использовать устройство в качестве модема в сетях 3G и LTE. Впрочем, подобная функциональность есть только в смартфонах. Собеседника слышно хорошо, без искажений, но звук немного глуховат. Мне показалось, что немного искажается тембр. Однако, возможно, такое качество передачи голоса во всех бюджетных моделях.

Телефон проработал у меня пять дней при умеренном использовании. Это ориентировочно 15 минут разговоров в день, пролистывание меню и использование 5-10 минут фонарика. Также я сделал несколько снимков и просто попробовал работу Power Bank. По итогу у меня осталась еще одна «палка» зарядки. Похоже, что цифры соответствуют заявленным. «Челендж» по работе устройства в режиме ожидания я не стал проходить, поскольку на это нужен всего месяц.

Заключение

Philips Xenium E185 – это универсальный мобильный спутник на все случаи жизни. Он может посветить, подзарядить, позвонить и еще много чего.

Основное предназначение телефона – оставаться как можно дольше на связи. Поэтому в нем установлен емкий аккумулятор, которого должно хватить (по спецификации производителя) на 40 дней, а у меня просто не хватило сил ждать, когда он сядет. Можно было разрядить АКБ быстрее при использовании Power Bank, но смысл в этом отсутствует, поскольку емкость не такая уж большая. Дополнительных функций предостаточно: диктофон, будильник, плеер, FM-радио, фонарик и Bluetooth. В описании не сказано про защиту, но при использовании телефона в герметичном пакете на качестве связи это никак не отражается.

Камера тут нужна больше для того, чтобы быстро сфотографировать нужную информацию и не записывать ее руками. Например, это можно делать для каких-то инструкций, ценников в магазине или важного события для напоминания. Использовать устройство как фотоаппарат неразумно, ведь это телефон, а не смартфон. В остальном функциональность добротная. Фонарик яркий и сойдет для подсветки. «Горячие клавиши» переназначаются, можно выбрать другие функции.

Качество связи хорошее, но чудес приема мобильной сети ждать не стоит. Подключение внешней антенны не предусмотрено, поэтому возможности улучшения качества приема несколько ограничены. Зато можно установить две сим-карты разных операторов, чтобы можно было комфортно перемещаться между регионами и странами в зависимости от задач.

Итоговый вывод прост: телефон очень универсален и обладает достаточно приемлемой ценой для того, чтобы использовать его как запасной вариант для поездок или путешествий.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании Philips за предоставленный на тестирование Philips Xenium E185.

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