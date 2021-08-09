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Вступление

Совсем недавно в моих руках побывал моноблок ASUS M3200WUA, и в целом сама идея мне понравилась. Это просто в обращении, очень удобно для работы, занимает мало места и потребляет мало энергии. Что касается функциональности, то ее можно легко улучшить, заменив накопитель или увеличив объем оперативной памяти, хотя именно для работы мне этого достаточно, учитывая, что масса материалов хранится на внешних носителях и от устройства требуется лишь операционная система и небольшое количество софта. Дома это однозначно лучше ноутбука, ведь экран больше и шума при работе нет абсолютно. А клавиатуру и мышь можно выбрать по вкусу.

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Однако это была относительно простая модель начального уровня, у которой количество интерфейсов и всяких функций было не таким большим, а есть версии покрупнее и более оснащенные. И работать с ними еще удобнее, поскольку выше скорость, больше дисплей и на борту более современные и быстрые интерфейсы. Есть модели с отличным внешним видом, которые лучше вписываются в домашний интерьер, обеспечивают лучшее качество звука и изображения.

Одной из таких является новый ASUS Zen AiO 24. Новинка универсальна и может с успехом использоваться как дома, так и в офисе. При этом она обладает не только современными интерфейсами, хорошими характеристиками, развитой безопасностью, но и отличным внешним видом. Также производитель уделяет большое внимание сервисной поддержке своих устройств.

Сегодня мы убедимся, что данное устройство очень просто разбирается, модернизируется и обслуживается. Также здесь уже установлен модуль TPM 2.0 и вам не придется ломать голову при переходе на новую операционную систему. А самое главное – тут есть шторка для камеры. Итак, далее мы рассмотрим модель M5401WUA, основанную на новой платформе AMD 5000 серии с интегрированной графикой.

Насколько производительной и сбалансированной получилась конфигурация, а главное, как это все работает, шумит и греется?

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Технические характеристики

Модель ASUS Zen AiO 24 M5401WUA Тип устройства Моноблок Процессор AMD Ryzen 7 5700U;

AMD Ryzen 5 5500U;

AMD Ryzen 3 5300U Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon Graphics Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 2 х 32 ГБ SODIMM DDR4-2666) Накопители HDD: 500 ГБ, 750 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 5400 об/мин SATA;

SSD1: 256 ГБ, 512 ГБ, 1ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2;

SSD2: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 23.8 дюйма, не сенсорный;

LED-подсветка FHD (1920 x 1080), IPS, антибликовое покрытие, 100% sRGB, относительная площадь экрана 93% Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Размеры 541 x 453 x 14-202 мм Масса 7 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики выглядят очень неплохо для обычного офисного компьютера 2021 года. Понятно, что это не мощная рабочая станция, а терминал рядового сотрудника или универсальный рабочий компьютер для дома, который предназначен для выполнения повседневных задач.

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Упаковка и комплектация

Моноблок поставляется в крупной картонной коробке. С двух сторон находится логотип производителя и надпись «In search of incredible» («В поисках невероятного»).

Сверху есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. С одного торца можно обнаружить наклейку с наименованием модели и разными штрих-кодами. Также здесь представлена информация по модификации этой модели.

Судя по оснащению, это версия близкая к топовой, потому что она использует самый производительный процессор в линейке.

Внутри находятся элементы каркаса из вспененного полиэтилена, которые удерживают устройство и защищают его от механических повреждений. Дополнительно моноблок упакован в антистатический пакет.

Еще внутри обнаруживается крупная картонная коробка. В ней скрывается комплект поставки.

Сначала кажется, что здесь лишь мышка и клавиатура, но под ними есть еще один отсек, где спрятались остальные компоненты.

Есть силовой кабель для блока питания, адаптер питания 19 В на 90 Вт и листовка с информацией об устройствах ввода.

Модель клавиатуры и мышки: ASUS MD5110. Не знаю, можно ли купить этот комплект отдельно, но он похож на беспроводной комплект ASUS W5000. Это обычные офисные устройства. Радиопередатчик спрятан внутри корпуса мышки, где находится отсек для батарейки.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Моноблок смотрится очень интересно благодаря необычному сочетанию цветов и материалов. Все это гармонично дополняет друг друга и в итоге смотрится дорого. По габаритам он мало чем отличается от простого монитора, да и по массе не скажешь, что это экран с компьютером внутри.

Спереди он выглядит симпатично благодаря тоненькой рамке и матерчатой вставке внизу. Ножка тонкая и стилизована под светлую медь, а весь корпус белый. Все вместе смотрится гармонично. HD камера находится в самом верху и вынесена как бы отдельным модулем, поэтому кажется съемной.

Ножка устройства тоненькая и расположена не симметрично, а немного левее, если смотреть спереди. Напоминает такая конструкция цаплю, которая стоит на одной ноге. С обратной стороны моноблок смотрится не менее симпатично. Впрочем, сзади им некому любоваться, а сам пользователь смотрит на него преимущественно спереди; тем не менее, там он украшен большой серебристой надписью ASUS.

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Задняя крышка изготовлена из белого пластика с приятной фактурой. По центру в верхней части размещен логотип фирмы-производителя. Ниже находятся корпус с системным блоком внутри и механизм наклона на ножке.

Еще ниже мы видим три USB 3.0, HDMI, гигабитный RJ-45 и разъем питания как у ноутбука. Даже блок питания похожий – на 90 Вт. Можно было без труда разместить такой блок питания внутри, но в этом нет необходимости, а адаптер питания можно заменить при желании.

Другая часть разъемов расположена в правой выемке, если смотреть сзади. Там же находится кнопка питания и индикатор работы. Кроме этого, можно видеть два порта USB, один из которых Type-C, и разъем minijack 3.5 мм для гарнитуры.

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С нижнего торца нет ничего. Динамики смотрят вперед и скрыты за декоративной накладкой, обтянутой материей, придающей новинке изысканный вид. Интересно, что акустика обладает сертификатом harman/kardon.

Отверстие для замка кенсингтона находится прямо на ножке. Все дело в том, что она просто так не демонтируется и нужно разобрать часть устройства, чтобы ее снять, а для этого нужно открутить еще шесть крупных винтов.

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Моноблок опирается на массивную ножку из алюминиевого сплава. Она смещена в сторону относительно центра. Отчасти это объясняется особым устройством наклона с шарнирным креплением, с одной стороны. Сам шарнир запрятан внутрь пластикового кожуха. Основание ножки разборное и изначально она демонтирована, а в комплекте есть пять винтов крепления.

Основание тяжелое, на дне есть резиновые ножки. Штанга достаточно тяжелая и уходит вглубь корпуса, где спрятался механизм регулировки наклона. Он достаточно упругий, но благодаря большому рычагу экрана наклон получается мягкий и плавный.

На дне основания есть мягкие резиновые вставки для лучшей устойчивости и нужно отметить, что устройство стоит на столе как прикрученное. Маркировочной наклейки тут нет, она присутствует на самом пластиковом корпусе. Рядом есть и другие наклейки.

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Сзади находится одна большая пластиковая крышка белого цвета, которая держится на защелках и легко снимается. Остается только пластиковое обрамление шарнира.

В данном случае не приходится отделять экран от корпуса системного блока. После того как крышка демонтирована, можно увидеть слева отсек для установки накопителя SATA размера 2.5”. Правее находится стальной прочный корпус с толстой крышкой, к которой крепится площадка шарнира для регулировки наклона.

Внутри стального каркаса установлена материнская плата. Тут мы видим, что все разъемы и слоты для установки модулей находятся спереди, и поэтому нет смысла полностью вынимать материнскую плату. На процессоре установлен теплосъемник, от которого идет тепловая трубка с радиатором и турбиной. Она еще крупнее, чем на прошлом моноблоке, да и лопасти покрупнее. Однако шума от нее также практически нет.

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На этой материнской плате предусмотрены два слота под модули памяти SODIMM DDR4, есть разъем SATA для накопителя и слот с установленным радиомодулем Intel WIFI 6 AX200NGW. Изначально память закрыта металлическим кожухом, который легко снимается. Получается своего рода экран.

По умолчанию установлено два модуля для работы двухканального режима. Еще был сразу установлен SSD накопитель M.2 PCI-e Gen3. Второй слот подразумевает использование такого же стандарта или SATA.

Штатный накопитель упакован в специальный чехол, который должен отводить тепло. Для этого есть даже терморезинка, которая передает тепло на корпус.

С эргономической точки зрения все продумано. Хотя, на мой взгляд, можно было сделать лючок в задней крышке, чтобы было проще установить накопитель.

Турбина, которая должна прокачивать воздух сквозь радиатор, достаточно мощная. Одним из плюсов является то, что она осуществляет выхлоп горячего воздуха за пределы устройства через специальные отверстия.

Экран

Дисплей с диагональю 23.8 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране становится заметно, но разрешение позволит комфортно работать. Применена матрица BOE MV238FHM-N20.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки». Относительная площадь дисплея составляет 93%. Он на самом деле кажется большим: на нижнюю рамку внимания не обращаешь, а верхняя и боковые очень узкие.

Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 241 0.22 1115 50 123 0.08 1113 0 12 0.01 1113

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, сам дисплей показывает приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана все очень неплохо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Моноблок поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений, там обновляется даже прошивка устройства. Кроме того, есть знакомая утилита My ASUS.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются.

Еще есть режимы настройки производительности вентилятора. Я использовал стандартный режим, и в итоге получилось очень тихо.

Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определенные задачи.

Есть настройки приоритизации трафика для определенных целей. Больше всего с учетом начинки повеселил режим «Игры».

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, ведь это не игровая модель.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark:

3DMark Wild Life:

3DMark CPU Profile:

GeekBench 5.3.2 CPU:

GeekBench 5.3.2 OpenCL:

CrystalDiskInfo 8.0.0:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Нагрев и шум

Моноблок Zen AiO 24 M5401 использовался в основном для работы с документами и изображениями и игры в пару аркад (Ori и Little Nightmares II). Для комфортной игры я брал джойстик XBOX. Однако мне так и не удалось хоть немного нагрузить новинку ASUS, чтобы она начала шуметь.

В итоге пришлось обратиться к проверенному средству – Prime95. Понятно, что это синтетика и в реальных условиях такой нагрузки не добиться. Такое возможно, если 24/7 кодировать видео или постоянно архивировать, но не думаю, что этим действительно кто-то будет заниматься на данном компьютере.

Шум при интенсивной нагрузке Prime95 заметен и достигает 31.7 дБ. Еще раз повторю, что шума в обычной работе нет, и он находится на уровне фонового.

Что касается нагрева, то здесь ничего не заметно. Для наглядности продемонстрирую пример работы устройства после длительной нагрузки в Prime через тепловизор.

Моноблок греется не более чем обычный монитор, явных участков нагрева нет, разве что существенно нагревается накопитель. Он действительно расположен не очень удачно и не охлаждается. Ситуацию можно улучшить, если задействовать для охлаждения внутренний стальной корпус.

Заключение

ASUS Zen AiO 24 M5401WUA – красивый и функциональный моноблок для широкого круга задач. С учетом его габаритов экран выглядит огромным и занимающим все пространство спереди. Сверху отдельным модулем возвышается камера со шторкой и микрофонами. На мой взгляд, это отличное решение.

Поверхность дисплея матовая, но у меня была версия без тачскрина, а с ним она скорее всего будет глянцевая, с антибликовым покрытием. Для меня предпочтительнее такая версия, но для кого-то важнее тачскрин. Я поработал за новинкой две недели и меня абсолютно все устроило. Размер экрана – оптимальный, производительность везде достаточная, все необходимые интерфейсы есть, разбирается легко, накопители устанавливаются без проблем, память наращивается, шума нет вообще.

Основные претензии все те же. Прежде всего это отсутствие регулировок по высоте и возможностей отдельной настройки экрана. При этом нет никаких проблем настроить цветопередачу при помощи калибратора и профиля. А яркости достаточно при работе в помещениях с искусственным освещением. Благодаря использованию новой мобильной платформы AMD удалось добиться высокой производительности в большинстве приложений. При этом нагрев незначительный, а шум отсутствует вовсе. Блок питания всего на 90 Вт, и потребление будет не выше этого значения.

Как и в прошлый раз, корпус отлично разбирается, причем первая часть крепится без винтов. Поэтому достаточно лишь пластиковой линейки и крестообразной отвертки, чтобы разобрать моноблок. Понравилось, что для установки SATA-накопителя не нужно даже отвертки. Он устанавливается сбоку, а если это SSD, то его можно даже не фиксировать винтами по бокам. Еще тут можно установить сразу два накопителя M.2, причем один из них может быть SATA. Оперативной памяти для офисных задач хватает, но у меня обычно открыто мало вкладок в браузере, но уж 32 Гбайт будет достаточно для большинства.

Система охлаждения тихая и эффективная и больше добавить тут нечего. Однако само устройство не предполагает использования в каких-то ресурсоемких задачах, мне удалось его сильно нагрузить только искусственно. В обычной рабочей ситуации от него столько же шума как от обычного монитора.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: