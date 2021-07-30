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Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA

Моноблок ASUS M3200 – отличная «рабочая лошадка» для повседневного использования и работы в офисе, оснащенная процессором AMD Ryzen.
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Оглавление

Вступление

Сейчас существует много разновидностей компьютеров. Большие, маленькие, ноутбуки, планшеты, моноблоки… На мой взгляд, такие модели – перспективное направление для офиса или домашнего использования в качестве рабочего инструмента.

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Что ни говори, а современные экраны стали очень тонкими и с узкой рамкой, поэтому за ними можно разместить хоть 1U сервер. А уж компьютер на ноутбучном «железе» будет незаметен. Он просто растворится там, где-то в корпусе. Также новое поколение процессоров стало достаточно производительным и холодным, чтобы не сильно мудрить с охлаждением. А уж набор интерфейсов у современных устройств очень большой. Поэтому логично предположить, что сейчас на рынке моноблоков появились новые интересные модели, которые могут обрести широкую популярность среди разной аудитории. Ноутбук часто перемещается, а в стационарном варианте лучше использовать моноблок, ведь экран больше и с ним удобнее работать.

Для бизнеса это удобный вариант, поскольку не нужно думать о размещении системного блока, а достаточно установить моноблок на стол, подключить к нему питание, клавиатуру, мышь и можно приступать к работе. Обслуживать или модернизировать не так просто как в случае с ноутбуком, но в организациях этим, как правило, никто не занимается. Есть службы поддержки, аутсорсинговая обслуживающая фирма или сервис производителя. Здесь каждая компания сама выбирает модель обслуживания и поддержки, но сегодня я попробую показать, что моноблок ни в чем не уступает по сложности конструкции обычному ПК. Просто где-то сделано по-другому, по сборке/разборке никаких сложностей нет и апгрейдить основные компоненты можно самостоятельно. Понятно, что, как и в ноутбуке, нельзя заменить процессор или видеокарту, но можно увеличить объем памяти и установить накопитель большей емкости.

Сегодня мы рассмотрим новую модель компании ASUS, которая называется M3200WUA и основана на новой платформе AMD 5000 серии с интегрированной графикой.

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Насколько производительной и сбалансированной получилась конфигурация, а главное – как это все работает, шумит и греется?

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Технические характеристики

Модель ASUS M3200WUA
Тип устройства Моноблок
Процессор AMD Ryzen 5 5500U;
AMD Ryzen 3 5300U
Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 2 х 32 ГБ SODIMM DDR4-2666)
Накопители HDD: 500 ГБ, 750 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 5400 об/мин SATA;
SSD: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 21.5 дюйма, не сенсорный;
LED-подсветка FHD (1920 x 1080) 60 Гц матовая поверхность, 100% sRGB, площадь экрана 87%
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11 aс); Bluetooth v5.0
Размеры 489 x 387 x 51-164 мм
Масса 4.84 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики выглядят неплохо для обычного офисного компьютера 2021 года. Понятно, что это не мощная рабочая станция, а терминал рядового сотрудника для выполнения повседневных задач.

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Упаковка и комплектация

Моноблок поставляется в крупной картонной коробке. С двух сторон находится логотип производителя и надпись «In search of incredible» («В поисках невероятного»).

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Сверху есть пластиковая ручка для удобства транспортировки. С одного торца можно обнаружить наклейку с наименованием модели и разными штрих-кодами. Думал, что будет информация по модификации данной модели, но ничего такого тут нет.

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Внутри находятся элементы каркаса из вспененного полиэтилена, которые удерживают устройство внутри. Дополнительно моноблок упакован в мягкий пористый пакет. Еще внутри скрывается крупная картонная коробка, в которой размещен комплект поставки.

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Сначала кажется, что здесь лишь мышка и клавиатура, но под ними есть еще один отсек, где спрятались остальные компоненты.

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Еще тут есть силовой кабель для блока питания, адаптер питания 19 В на 90 Вт и листовка с информацией об устройствах ввода.

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Модель клавиатуры ASUS MD5112, мышки – ASUS MM5112. Не знаю, можно ли купить этот комплект отдельно, но у него есть беспроводной аналог ASUS W5000. Это обычные офисные устройства, ведь сам моноблок ориентирован на офисное применение.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Моноблок выглядит строго и изящно. По габаритам он мало чем отличается от монитора, да и по массе не скажешь, что это экран с компьютером внутри.

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Спереди он выглядит симпатично благодаря серебристой вставке снизу и тоненькой рамке экрана. Кстати, в выключенном состоянии ее вообще не заметно. Можно заметить логотип производителя прямо в середине нижней кромки, а под ним находится HD камера, индикатор ее работы и два микрофона. Индикатор работы устройства размещен справа внизу и его почти незаметно, когда устройство не работает.

С обратной стороны моноблок смотрится немного проще. Это объясняется тем, что сзади им некому любоваться, а сам пользователь смотрит на него преимущественно спереди.

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Задняя крышка изготовлена из черного пластика. По центру находится логотип фирмы-производителя, ниже – порты и разъемы. Здесь мы видим четыре USB 3.0, HDMI, гигабитный RJ-45 и разъем питания, как у ноутбука (и даже блок питания похожий). Можно было поместить блок питания внутри? Пока неизвестно, но разберем – увидим.

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Слева внизу предусмотрена кнопка включения. Расположена она достаточно удобно и спереди ее можно легко нащупать.

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Снизу находятся отверстия для вывода звука динамиков. Сами они расположены внутри корпуса. Один выход в левой части и другой в правой симметрично. В правой можно найти еще один порт USB и разъем minijack 3.5 мм для гарнитуры.

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В левой части, если смотреть спереди, кроме выводов для звука, есть отверстие для замка кенсингтона.

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Устройство опирается на массивную ножку из алюминиевого сплава. Она достаточно тяжелая и уходит вглубь корпуса, где спрятался механизм регулировки наклона. Он достаточно упругий, но благодаря большому рычагу экрана, наклон получается мягкий и плавный.

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Внизу на ножке есть мягкие резиновые вставки для лучшей устойчивости, и нужно отметить, что устройство стоит на столе как прикрученное.

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Еще на обратной стороне можно заметить маркировочную наклейку. Здесь можно найти информацию о модели и производстве.

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Снизу экрана, где находятся выходы динамиков, можно было заметить четыре винта. Их нужно открутить для того, чтобы разобрать устройство. Далее нужно просто отщелкнуть пластиковые защелки.

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Экран соединяется с корпусом одним большим шлейфом и одним маленьким. Сама матрица приклеена к пластиковому каркасу, который взаимодействует с другой частью корпуса. Здесь же мы находим информацию о ней. Это устройство фирмы AU Optronics, модель M215HAN01.1.

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Для того чтобы безопасно отсоединить шлейф с материнской платы, необходимо сначала снять стальной кожух, который ее защищает. Эти мягкие элементы внутри нужны для направления потока воздуха от турбины через радиатор на процессоре.

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На этой стороне материнской платы находятся модули памяти, разъем SATA для накопителя и слот с установленным радиомодулем. Здесь же можно увидеть радиатор и процессор под ним.

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С обратной стороны материнской платы находится слот для установки накопителей M.2. Здесь же размещены батарейка ПЗУ и внешние разъемы.

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На корпусе остается механизм наклона ножки. И еще здесь находятся динамики. Они почти как в ноутбуке, только значительно крупнее. Камеры их больше и сами они крупные.

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Эти динамики не симметричные и даже не зеркальные, но на качество звука это не влияет.

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Турбина, которая должна прокачивать воздух сквозь радиатор, достаточно мощная. Однако в процессе работы ее вообще не слышно.

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Экран

Дисплей с диагональю 21.5 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране не будет заметно, а разрешение позволит комфортно работать. Применена матрица AU Optronics M215HAN01.1.

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Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Относительная площадь экрана составляет 84%. На самом деле, кажется, больше потому, что на нижнюю рамку внимания не обращаешь, а верхняя и боковые очень узкие.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 305 0.045 1512
50 149 0.022 1523
0 48 0.007 1517

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, сам дисплей показывает приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана все очень неплохо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Моноблок поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме того, есть знакомая утилита My ASUS.

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Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

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Еще есть режимы настройки производительности вентилятора. Я использовал стандартный режим, и в итоге получилось очень тихо.

450x239 15 KB. Big one: 1273x675 75 KB

Для настройки изображения предусмотрены профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определенные задачи.

450x239 13 KB. Big one: 1273x675 60 KB

Есть настройки приоритезации трафика для определенных целей. Больше всего повеселил режим «Игры». Ну какие могут быть игры на этом моноблоке? Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, ведь это не игровое устройство.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x313 41 KB. Big one: 773x537 109 KB

AIDA64 GPGPU:

450x276 34 KB. Big one: 931x572 123 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 41 KB

Cinebench R20:

450x358 37 KB. Big one: 1000x795 154 KB

Cinebench R23:

450x323 32 KB. Big one: 1109x795 155 KB

PCMark:

450x295 25 KB. Big one: 1263x829 132 KB

CrystalDiskInfo 8.0.0:

450x428 48 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x327 42 KB

Нагрев и шум

Моноблок ASUS при тестировании использовался в основном для работы с документами и изображениями. Я поиграл немного в новую игру Creepy Tale 2, но мне так и не удалось хоть немного нагрузить его, чтобы он начал шуметь.

В итоге пришлось обратиться к проверенному временем средству Prime95. Понятно, что это синтетика и в реальных условиях такой нагрузки не добиться. Такое возможно, если 24/7 кодировать видео или постоянно архивировать, но не думаю, что этим действительно кто-то будет заниматься с такой конфигурацией.

450x279 42 KB. Big one: 1269x788 294 KB

Шум при интенсивной нагрузке, создаваемой Prime95, заметен и достигает 30.5 дБ. Еще раз повторю, что шума в обычной работе нет – он находится на уровне фонового.

Что касается нагрева, то новинка греется не более чем обычный монитор, горячих участков нет. Однако я заметил, что существенно нагревается накопитель, который никак не охлаждается. Возможно, ситуацию можно улучшить, если для охлаждения задействовать внутренний стальной корпус.

Заключение

ASUS M3200 – отличная «рабочая лошадка» для повседневного использования. Я провел за ним две недели работы, и мне очень понравилось, хотя некоторые моменты стоит доработать.

Экран моноблока очень хороший и занимает почти всю площадь устройства спереди. На нижнюю рамку уже просто не обращаешь внимания, и она как бы сливается с подставкой. Камера и микрофоны находятся внизу, что не очень удобно и нет шторки, но ничего не мешает заклеить ее наклейкой. Не хватает регулировок дисплея по высоте, но это бюджетная модель, где все устремления конструкторов и дизайнеров направлены на максимально приятный внешний вид. И не хватает отдельных настроек экрана, а через софт это делать неудобно, но зато можно откалибровать экран через профиль.

Мне поначалу было не очень комфортно пользоваться после 28” 4K монитора, но я быстро привык, поскольку тут диагональ поменьше и «зерно» матрицы не заметно. В помещении яркости экрана всегда достаточно. Да и звук приемлемый для офисной системы. Клавиатуру и мышь я сразу использовал свои – беспроводные, чтобы не забивать все порты USB, которых тут всего четыре сзади и один внизу. Для меня это оказалось мало, а еще можно было вывести хотя бы два порта сбоку и хотя бы один Type-C.

Разбор моноблока проходит легко, но его можно было бы еще упростить, и я не совсем понял, почему надо разобрать все до последнего винта, чтобы поменять накопитель. Именно эта процедура должна быть максимально простой, ведь это устройство для корпоративного рынка и накопители в офисе меняются как перчатки. Тем не менее, все разбирается просто, и вполне реально осуществить замену накопителя или увеличить объем памяти. На мой взгляд, емкости накопителя может оказаться недостаточно, ведь 250 ГБ есть даже в смартфоне, а для работы этого мало. Оперативной памяти для офисных задач вполне хватает, но у меня обычно открыто мало вкладок в браузере, но 32 ГБ будет достаточно для большинства.

Система охлаждения здесь тихая и эффективная и больше добавить нечего. Однако само устройство не предполагает использование в каких-то ресурсоемких задачах, мне удалось его сильно нагрузить только искусственно. В обычной рабочей ситуации от него столько же шума как от обычного монитора.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования моноблок ASUS M3200WUA.

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обзор тест asus windows 10 wildchaser моноблок amd radeon graphics asus m3200wua ryzen 5 5500u

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