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Вступление

На тестирование все чаще стали попадать домашние роутеры, которые сейчас есть практически у каждого дома. Я и сам недавно сталкивался с проблемой выбора, поскольку мой старый сгорел в грозу. На самом деле это явление распространенное, и жертвами являются в основном обладатели «воздушек», когда кабель какой-то участок проходит по воздуху. Есть специальная грозозащита, но она не всегда спасает. Иногда она сгорает сама, но при этом оборудование остается целым, а стоить такой модуль на каждый порт может как самый бюджетный роутер. Поэтому это не всегда рентабельно.

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В моем случае было просто старое устройство, которое уже несколько лет работало в этом месте, но разряд был очень близко, и у многих оборудование было уничтожено. На какие мысли это может навести, чтобы не наступать на те же грабли снова? До дома только оптика или модем, медь только внутри, WI-FI – везде, где только можно. Однако пока это лишь мечты. На практике получается гораздо суровее. Оптику провести – дорого, только PON, «оборудование только такое и о другом даже не мечтай». Наиболее оптимальной схемой выглядит использовать оптический терминал только с парой Ethernet на выходе, а дальше тот роутер, с которым удобно жить дальше.

Терминал, по сути, работает как медиа-конвертер и это максимально простое устройство, где сразу по индикаторам понятно, в чем суть проблемы. Все «линки» горят – значит можно смело звонить оператору и спрашивать, почему нет интернета. «Умный» домашний роутер просто переключит на 4G до восстановления основного канала. Нужен ли вам резервный канал? Это уже каждый решает для себя сам, но самое главное – быть уверенным в своем основном роутере, что он никогда не подведет и будет работать так, как его настроил. Я сам не люблю часто ковыряться в настройках, а предпочитаю настроить один раз и дальше просто пользоваться.

Сегодня распространение получают новые беспроводные сети WIFI 6, благо пользователи на них постепенно переходят. И я сам стал все чаще замечать, что оборудование, которое проходит через меня, уже, как правило, оборудовано беспроводными модулями нового стандарта и поэтому просто неразумно использовать их в старых сетях. Да и скорость по беспроводному интерфейсу сравнялась с кабельными сетями, и даже ping стал ненамного отличаться. Там, где оптика покажет 1 мс, на WI-FI будет 3, а когда-то было 15 или даже 30. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди стали активнее переходить на беспроводные сети (даже геймеры, для которых ping важнее, чем FPS). А поскольку сейчас остаются проблемы с видеокартами, возможно самое время для обновления роутера, который может наладить качественную связь в доме.

Таким устройством может стать новый роутер ASUS RT-AX82U, который открывает линейку устройств серии AX5400 компании ASUS. Судя по описанию – это настоящий интернет-центр последнего поколения, который может все и даже немного больше.

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Сегодня мы рассмотрим это устройство и убедимся, так ли это на самом деле или это очередные маркетинговые фокусы?

Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная, но не сильно красочная картонная коробка. Смотрится она солидно благодаря темному фону, золотым вставкам и эмблемам. Вся эта мрачность создана для демонстрации основной фишки данного устройства – подсветке. По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным.

Спереди в правой части можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер как спортивный автомобиль спереди. Еще заметно, что он оборудован сразу четырьмя антеннами. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двухдиапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть своя пара антенн.

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В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AX5400. Это значит, что поддерживается стандарт беспроводной сети IEEE 802.11ax с теоретической пропускной способностью 5400 Мбит/с. Цифра эта взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 4х1200 Мбит/с по 5 ГГц и еще 574 по 2.4 ГГц. Далее указана модель устройства – RT-AX82.

Ниже перечисляются достоинства этого оборудования. Поддержка AiMesh.

Наличие функции AiProtection.

Поддержка технологии Mobile Game Mode.

Далее нам сообщают о 160 МГц каналах, которые обеспечивают такую скорость передачи данных и поддержке технологии безопасности WPA3. В левом верхнем углу мы видим значок WIFI6, а снизу информацию о трехлетней гарантии.

С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности маршрутизатора.

Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный роутер и его основные технические особенности.

Коробка легко открывается, сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки не очень большой. Есть адаптер питания 19 В, 1.75 А и патчкорд.

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Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WIFI. Там пошагово все подробно описано о последовательности «Действий по работе с беспроводными сетями».

Разобраться может абсолютно любой, поскольку все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

Еще есть две гарантийные карты и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

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Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам, но по массе не такой уж тяжелый. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется компактная печатная плата. Устройство оборудовано четырьмя антеннами, которые сделаны несъемными. Это можно считать как плюсом, так и минусом конструкции.

Внешне устройство смотрится круто благодаря интересному дизайну, позаимствованному у спорткаров, где спереди есть массивные воздухозаборники. Тут это не для охлаждения, а просто декоративные элементы с подсветкой.

Смотрится все эффектно, особенно при первом включении, когда не понимаешь, что происходит.

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Стремительно, смело и брутально. Не хватает лишь золотистого логотипа компании производителя посередине.

С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата небольшая. Здесь мы видим четыре резиновые ножки, за двумя из которых скрываются винты крепления. Корпус я так и не смог разобрать потому, что был риск разломать его. Защелки держатся очень прочно.

По начинке и так известно, что внутри находится связка Broadcom BCM6750 и Broadcom BCM43684, что обеспечивает неплохой функционал и скоростной режим. На брюшке устройства мы можем заметить информационную табличку и отсутствие специальных отверстий для настенного крепления.

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По бокам устройства ничего нет кроме индикаторов работы и логотипа производителя. Даже отверстия для вентиляции отсутствуют.

Сзади находится пять гигабитных портов RJ-45, порт USB 3.0, разъем питания, четыре несъемные антенны с ограниченным углом поворота, две кнопки (перезагрузка/сброс и WPS) и выключатель. Зачем нужен последний, если можно просто передернуть питание, я так и не понял.

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Слева расположены пять индикаторов работы ярко-белого свечения. Причем в обычном режиме, когда есть интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть WIFI, горят все четыре штуки. В темноте их видно очень хорошо, но сверху есть кнопка, которая отключает всю подсветку, включая эти боковые индикаторы. Это очень хорошо.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что можно загрузить ранее сохраненную конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств, ведь можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками. Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. На мой взгляд, это очень удобно.

Также тут можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим WIFI6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учетные данные.

Устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет, иначе чудес не бывает.

Все. Обновляемся, устройство само перезагружается, и в моем случае сразу все заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP.

Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети, отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это очень хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню хорошо знакомо. В этом есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней привыкаешь. Многие пункты мне знакомы, хотя все немного изменилось по сравнению с ASUS RT-N18U. Это как BIOS материнской платы ASUS. Не в том смысле, что она похожа, а в том, что у разных роутеров они схожи друг с другом.

Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Еще в правой колонке «Состояние системы» есть пункт ASUS AURA, где можно поиграться с RGB-подсветкой устройства. Помимо цвета можно выбрать несколько эффектов. Не сочтите меня занудой, но я бы свет вообще отключил, что и сделал.

[23_2.jpg]

Получается, настройки иногда где-то дублируются, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно.

Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где можно осуществлять манипуляции над ними.

Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Тут же можно проверить скорость соединения.

Далее находится пункт «Анализатор трафика». Здесь показано, какие приложения наиболее часто используют соединение и скорости приема/передачи.

Затем идет пункт Game, где настраиваются игровые технологии устройства.

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

Локальная сеть:

Интернет:

Как видим, есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

VPN:

Брандмауэр:

Администрирование:

Системный журнал:

Сетевые утилиты:

Тонких настроек много, и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Пора переходить к тестированию. У меня не оказалось под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит.

ASUS RT-AX82, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS RT-AX82, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с

WIFI->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WIFI





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ASUS RT-AX82, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)





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Заключение

ASUS RT-AX82 – это универсальный домашний интернет-центр, который предлагает большой спектр разных функций. Особое внимание уделяется безопасности, для чего реализован новый стандарт WPA3 и AiProtection Pro. Также есть много возможностей по настройке приоритезации трафика через специальный сервис Adaptive QoS. Программная оболочка простая и понятная в освоении. Разобраться в ней просто, поскольку есть подсказки и все интуитивно понятно благодаря графической составляющей. Веб-интерфейс предлагает гибкие настройки и мониторинг за всеми функциями и работой устройства. Предусмотрено мобильное приложение, через которое можно осуществлять некоторые функции по управлению и мониторингу.

Основное достоинство данной модели – высокая скорость и хорошее оснащение. Традиционно для компании ASUS используется связка из чипов компании Broadcom. Сердцем является SoC микросхема Broadcom BCM6750 с тремя ядрами ARM-A7, работающим на частоте 1500 МГц. Сначала может показаться, что это слабее, чем в ASUS RT-AX55, но есть сильные помощники: большой объем оперативной памяти и отдельная микросхема Broadcom BCM43684 на диапазон 5 ГГц. Есть поддержка MU-MIMO. Поэтому мы наблюдаем такую высокую скорость работы по беспроводному стандарту WIFI 6. И не возникает никаких вопросов к гигабитной коммутации портов Ethernet на устройстве. Компания позиционирует роутер как игровой и при этом выпускает его не под брендом ROG, намекая, что это более универсальное устройство среднего уровня.

Тем не менее, специальные технологии для геймеров тут есть. Дело даже не в использовании RGB-подсветки и функции ASUS AURA, благодаря чему устройство выглядит здорово и необычно, а также открывает возможности для кастомизации. Дело именно в высокой скорости, низких таймингах, специальном игровом порте Ethernet с приоритезацией трафика, заточенной под игровые сервисы. Кроме того, есть поддержка игрового режима в мобильном приложении ASUS Router и функция Adaptive QoS b Gear Accelerator. Еще у данного устройства есть универсальный порт USB 3.0, который можно использовать для модема или накопителя.

Я проработал с ASUS RT-AX82 неделю, и в плане работы у меня не возникло никаких нареканий. Один раз все настроил при запуске и потом просто пользовался и получал довольствие от высокой скорости и стабильной работы. Однако ряд вопросов остался. Например, нет настенного крепления, хотя для этого достаточно просто сделать специальные отверстия на нижней поверхности устройства. Корпус большой и вместе с крупными антеннами занимает достаточно много места. Понравилось, что есть кнопка, которая отключает подсветку. Она находится сверху и это действительно удобно. Кстати, при этом гаснут даже индикаторы и в темноте ничего не светится.

И еще может отпугнуть цена. Лично я готов переплатить за высокое качество, стабильность и скорость, но со мною согласятся не все, однако новые стандарты и передовые технологии всегда обходятся недешево. Поэтому для кого-то такая скорость и функциональность окажутся избыточными, особенно если использовать только интернет и получать его через 4G модем как я.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: