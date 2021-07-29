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Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров

Тестирование 43 моделей процессоров (Pentium G6400 – i9-11900K, Athlon 240GE – Ryzen 7 5800X) в играх Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Assassin's Creed Odyssey


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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.2.2.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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