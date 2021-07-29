Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в играх Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Assassin's Creed Odyssey
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- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.2.2.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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